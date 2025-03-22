Косырин: Раньше мы и подумать не могли, что можем играть на равных с Бельгией. Нашим игрокам есть что доказывать

Бывший форвард "Черноморца" Александр Косырин прокомментировал значимые моменты матча сборная Украины – сборная Бельгии в плей-офф Лиги наций.

"Еще до игры мы знали, что травмировался Максим Таловеров и заболел Артем Довбик. Считаю, что потеря этих ребят была существенной. Надо было сделать правильный выбор на вратарской позиции, я думаю, что Сергей Ребров его сделал. Когда я играл в сборной, то тогда играли преимущественно киевские динамовцы. Сейчас у нас собраны действительно лучшие футболисты, играющие в разных украинских и зарубежных командах.

Желания победить у нас было больше. Нашим игрокам есть что доказывать, тем более в такое тяжелое для страны время. В Бельгии все футболисты играют в солидных клубах и хотели доехать до победы на опыте. Если брать статистические данные, то здесь мы были на высоте. Это радует”.