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Косырин: Раньше мы и подумать не могли, что можем играть на равных с Бельгией. Нашим игрокам есть что доказывать

Национальная сборная Украины

Мнение экс-бомбардира донецкого Металлурга

Косырин: Раньше мы и подумать не могли, что можем играть на равных с Бельгией. Нашим игрокам есть что доказывать

footballfest.net

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Бывший форвард "Черноморца" Александр Косырин прокомментировал значимые моменты матча сборная Украины – сборная Бельгии в плей-офф Лиги наций.

"Еще до игры мы знали, что травмировался Максим Таловеров и заболел Артем Довбик. Считаю, что потеря этих ребят была существенной. Надо было сделать правильный выбор на вратарской позиции, я думаю, что Сергей Ребров его сделал. Когда я играл в сборной, то тогда играли преимущественно киевские динамовцы. Сейчас у нас собраны действительно лучшие футболисты, играющие в разных украинских и зарубежных командах.

Желания победить у нас было больше. Нашим игрокам есть что доказывать, тем более в такое тяжелое для страны время. В Бельгии все футболисты играют в солидных клубах и хотели доехать до победы на опыте. Если брать статистические данные, то здесь мы были на высоте. Это радует”.

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"Зинченко в этом сезоне не было видно, хотя мы знаем, что у него травма была. В "Арсенале" он вообще не играет, а тут так раскрылся. Пожалуй, и замены сработали. Бельгийцы устали, возможно под конец игры. Они начали допускать ошибки у своих ворот и Гуцуляк этим воспользовался. Футбол непредсказуем. Этот гол придал уверенность нашим игрокам. Было видно, что футболисты поняли, что Бельгию можно побеждать.

Раньше мы и подумать не могли, что можем играть на равных с Бельгией. Ведь недавно Бельгия возглавляла мировой рейтинг лучших сборных мира, причем несколько лет подряд. А что мы сейчас видим”, – отметил экс-нападающий.

Александр Косырин провел в составе "желто-синих" всего 7 поединков.

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Александр Косырин Национальная сборная Украины
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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