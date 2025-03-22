Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Косырин: Раньше мы и подумать не могли, что можем играть на равных с Бельгией. Нашим игрокам есть что доказывать
Мнение экс-бомбардира донецкого Металлурга
footballfest.net
Бывший форвард "Черноморца" Александр Косырин прокомментировал значимые моменты матча сборная Украины – сборная Бельгии в плей-офф Лиги наций.
"Еще до игры мы знали, что травмировался Максим Таловеров и заболел Артем Довбик. Считаю, что потеря этих ребят была существенной. Надо было сделать правильный выбор на вратарской позиции, я думаю, что Сергей Ребров его сделал. Когда я играл в сборной, то тогда играли преимущественно киевские динамовцы. Сейчас у нас собраны действительно лучшие футболисты, играющие в разных украинских и зарубежных командах.
Желания победить у нас было больше. Нашим игрокам есть что доказывать, тем более в такое тяжелое для страны время. В Бельгии все футболисты играют в солидных клубах и хотели доехать до победы на опыте. Если брать статистические данные, то здесь мы были на высоте. Это радует”.
"Зинченко в этом сезоне не было видно, хотя мы знаем, что у него травма была. В "Арсенале" он вообще не играет, а тут так раскрылся. Пожалуй, и замены сработали. Бельгийцы устали, возможно под конец игры. Они начали допускать ошибки у своих ворот и Гуцуляк этим воспользовался. Футбол непредсказуем. Этот гол придал уверенность нашим игрокам. Было видно, что футболисты поняли, что Бельгию можно побеждать.
Раньше мы и подумать не могли, что можем играть на равных с Бельгией. Ведь недавно Бельгия возглавляла мировой рейтинг лучших сборных мира, причем несколько лет подряд. А что мы сейчас видим”, – отметил экс-нападающий.
Александр Косырин провел в составе "желто-синих" всего 7 поединков.
Популярное сейчас
- Динамо хотело арендовать одного из лидеров ЛНЗ
- Динамо было готово платить за защитника Руха 2 млн евро, но Козловский хотел больше
- Не так уж и много как для игрока, который забивал Куртуа. Журналист назвал клаусулу Гуцуляка в Полесье
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом