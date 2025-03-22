Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-футболист Карпат предположил, почему на воротах играл Лунин, а не Трубин
Эффект клубного соперничества
Фото - Д. Руденко
Бывший полузащитник столичного "Арсенала" Сергей Мизин прокомментировал матч плей-офф Лиги наций, в котором Украина обыграла Бельгию.
"Думал, что место в воротах доверят Трубину. Но Сергей Ребров решил иначе. Не исключено, что он предпочел Лунина, считая, что его будет стимулировать сыграть как можно лучше появление в воротах бельгийцев Куртуа. Главное, что Лунин не подвел.
Похоже, соперника выбил из колеи гол Гуцуляка после грубой ошибки защитника гостей. Выяснилось, что бельгийцы не только не умеют держать удар, но у них есть проблемы с физическими кондициями. Наши стали более агрессивно встречать соперника и ему стало труднее выходить из-под прессинга. К тому же Ребров угадал с заменами. Украинцы продемонстрировали, как могут играть, теперь важно в Генке доказать, что это была не случайность".
"Зинченко еще раз доказал свой универсализм, эффективно сыграв на необычной для себя позиции. Думаю, что он оправдает надежды и в Генке. Хотя если бы была моя воля, то я бы дозаявил Крупского, который сейчас находится в Турции в составе молодежной сборной.
Соперник провалился в обороне, но убежден, что поработает над ошибками. Бельгийцы проиграли только бой, но не битву и постараются реабилитироваться в родных стенах. Поэтому с ними нужно быть настороже. Хотя после поразительного второго тайма в исполнении украинской сборной в Мурсии, ее шансы на общий успех значительно выросли”, – сказал экс-футболист “Динамо”.
Сергей Мизин провел в составе национальной команды 7 поединков.
Популярное сейчас
- "Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку
- Не так уж и много как для игрока, который забивал Куртуа. Журналист назвал клаусулу Гуцуляка в Полесье
- Забарный вошел в список самых недооцененных игроков АПЛ от GiveMeSport
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО