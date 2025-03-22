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Экс-футболист Карпат предположил, почему на воротах играл Лунин, а не Трубин

Национальная сборная Украины

Эффект клубного соперничества

Экс-футболист Карпат предположил, почему на воротах играл Лунин, а не Трубин

Фото - Д. Руденко

Новина українською

Бывший полузащитник столичного "Арсенала" Сергей Мизин прокомментировал матч плей-офф Лиги наций, в котором Украина обыграла Бельгию.

"Думал, что место в воротах доверят Трубину. Но Сергей Ребров решил иначе. Не исключено, что он предпочел Лунина, считая, что его будет стимулировать сыграть как можно лучше появление в воротах бельгийцев Куртуа. Главное, что Лунин не подвел.

Похоже, соперника выбил из колеи гол Гуцуляка после грубой ошибки защитника гостей. Выяснилось, что бельгийцы не только не умеют держать удар, но у них есть проблемы с физическими кондициями. Наши стали более агрессивно встречать соперника и ему стало труднее выходить из-под прессинга. К тому же Ребров угадал с заменами. Украинцы продемонстрировали, как могут играть, теперь важно в Генке доказать, что это была не случайность".

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"Зинченко еще раз доказал свой универсализм, эффективно сыграв на необычной для себя позиции. Думаю, что он оправдает надежды и в Генке. Хотя если бы была моя воля, то я бы дозаявил Крупского, который сейчас находится в Турции в составе молодежной сборной.

Соперник провалился в обороне, но убежден, что поработает над ошибками. Бельгийцы проиграли только бой, но не битву и постараются реабилитироваться в родных стенах. Поэтому с ними нужно быть настороже. Хотя после поразительного второго тайма в исполнении украинской сборной в Мурсии, ее шансы на общий успех значительно выросли”, – сказал экс-футболист “Динамо”.

Сергей Мизин провел в составе национальной команды 7 поединков.

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Национальная сборная Украины Сергей Мизин
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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