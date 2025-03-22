Экс-футболист Карпат предположил, почему на воротах играл Лунин, а не Трубин

Бывший полузащитник столичного "Арсенала" Сергей Мизин прокомментировал матч плей-офф Лиги наций, в котором Украина обыграла Бельгию.

"Думал, что место в воротах доверят Трубину. Но Сергей Ребров решил иначе. Не исключено, что он предпочел Лунина, считая, что его будет стимулировать сыграть как можно лучше появление в воротах бельгийцев Куртуа. Главное, что Лунин не подвел.

Похоже, соперника выбил из колеи гол Гуцуляка после грубой ошибки защитника гостей. Выяснилось, что бельгийцы не только не умеют держать удар, но у них есть проблемы с физическими кондициями. Наши стали более агрессивно встречать соперника и ему стало труднее выходить из-под прессинга. К тому же Ребров угадал с заменами. Украинцы продемонстрировали, как могут играть, теперь важно в Генке доказать, что это была не случайность".