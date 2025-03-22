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Национальная сборная Украины

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Зверев – о форме Шапаренко: В матче Динамо – Заря можно было увидеть, как он не успевал. Он же не разучился играть

Национальная сборная Украины

Футболист еще далек от оптимальных кондиций

Зверев – о форме Шапаренко: В матче Динамо – Заря можно было увидеть, как он не успевал. Он же не разучился играть

УАФ

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Журналист Владимир Зверов прокомментировал игру полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко в первом матче плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии.

"Шапаренко на таком уровне сейчас не готов играть 90 минут. В матче "Динамо" – "Заря" можно было увидеть, как он не успевал за соперниками, как не успевал вступить в борьбу. Это следствие той болезни, которой он переболел зимой и потерял вес. Шапаренко отбегал сколько мог. Да, его качества мы не увидели, но причина этого не только в нем. Он же не разучился играть в футбол. Тем более, что против тех же бельгийцев он прекрасно сыграл на Евро”, – цитирует Зверева Telegram-канал FootballHub.

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Николай отыграл 62 минуты в Мурсии. В последний раз он отличался результативным действием в официальной встрече в ноябре.

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Владимир Зверов Николай Шапаренко
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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
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