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Маркевич объяснил, что повлияло на камбек Украины с бельгийцами
Сине-желтые достигли положительного результата
Фото: ФК Карпати
Экс-наставник национальной сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, чего ожидает от подопечных Сергея Реброва в ответном матче Лиги наций.
"В Мурсии было два разных тайма. До перерыва на действиях номинальных хозяев сказывалось чрезмерное волнение, что приводило к огрехам в переходной фазе. Условия диктовали гости.
Как ни парадоксально, но пропущенный от Лукаку гол под занавес первого тайма способствовал перелому. Счет заставлял украинцев действовать гораздо более агрессивно. И хотя обошлось без тактических перестроек благодаря цепкости в среднем блоке бельгийцам стало труднее контролировать мяч”.
"Следует отдать должное и наставнику Сергею Реброву, который угадал с заменами. "Свежие" игроки прибавили обороты и визави начали не успевать за развитием событий. Второй тайм был образцовым не только за организацией игры, но и за реализацией голевых моментов. Ребята молодцы.
Хотя говорят, что победный состав не меняют, не исключено появление с первых минут Ваната, который мобильнее Яремчука. Это важно при контрнаступательной игре. Что касается появления Довбика, то я не владею информацией, успеет ли он вернуться после болезни”.
"Как по мне, в Генке уже украинцы будут диктовать условия. Главное оставаться уверенными в своих силах, не выстраивать автобусов, действовать так, как во втором тайме в Мурсии. Конечно, надо быть готовыми к тому, что хозяева при поддержке 12 игрока большими силами пойдут на штурм. Вот почему очень важно не пропустить быстрый гол”, – убежден экс-тренер “Днепра”.
Ответный матч начнется в воскресенье в 21:45.
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