Бывший нападающий Шахтера - об игре сборной Украины: Конечно, никакой гарантии нет во второй игре

В четверг сборная Украины выиграла у сборной Бельгии со счетом 3:1.

Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей делился мыслями об игре "желто-синих":

"Сам поединок получился с хорошей развязкой. Мне понравилась игра. Эмоции только положительные, потому что таки победа есть победа. И в определенном смысле эта победа закономерна. Разница в два мяча, конечно, никакой гарантии не дает во второй игре. Но это придает хорошего настроения, с которым можно ехать на ответный матч.

Они провалили первый тайм. Но Судаков в меньшей степени, потому что это не его позиция. Он не крайний полузащитник. Когда во втором тайме Судакова перевели в центр поля, то это, конечно, его. Он успевал и начинать атаки, и в отборе действовал. Георгий был в своей привычной атмосфере. Да, конечно, где-то ограничили его действия, поэтому он был незаметен в первом тайме".