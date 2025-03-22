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Бывший нападающий Шахтера - об игре сборной Украины: Конечно, никакой гарантии нет во второй игре
Рассказал о том, какие у него остались эмоции от поединка
realmurcia.es
В четверг сборная Украины выиграла у сборной Бельгии со счетом 3:1.
Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей делился мыслями об игре "желто-синих":
"Сам поединок получился с хорошей развязкой. Мне понравилась игра. Эмоции только положительные, потому что таки победа есть победа. И в определенном смысле эта победа закономерна. Разница в два мяча, конечно, никакой гарантии не дает во второй игре. Но это придает хорошего настроения, с которым можно ехать на ответный матч.
Они провалили первый тайм. Но Судаков в меньшей степени, потому что это не его позиция. Он не крайний полузащитник. Когда во втором тайме Судакова перевели в центр поля, то это, конечно, его. Он успевал и начинать атаки, и в отборе действовал. Георгий был в своей привычной атмосфере. Да, конечно, где-то ограничили его действия, поэтому он был незаметен в первом тайме".
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"Стоит отметить, что замены, которые во втором тайме сделал Ребров, реально усилили игру и принесли результат. Те же Ванат и Гуцуляк забили свои мячи. Да, с одной стороны, можно сказать, что в этом году у нас хороший чемпионат. И это показывает, что ребята, которые вышли на замену, всегда готовы быть даже лучше тех, которые выходили на поле с первых минут. Это говорит о том, что хорошая атмосфера в команде и тому подобное. Отметить, я думаю, многих можно".
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