Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Воробей – о 3 голе сборной Украины против Бельгии: Слава Богу, что мы забили три мяча
АПЛовский гол
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал третий гол сборной Украины в матче Лиги наций против Бельгии.
"Не всегда только таким большим игрокам, как Лукаку, забивать. И у нас есть высокие игроки, которые могут побороться в чужой штрафной площадке и забить гол. Но и Забарный это подтвердил. Он удачно продолжил атаку после навеса Зинченко. В общем то время, те 10-15 минут, мы полностью контролировали и, слава Богу, что мы забили три мяча. Бельгийцы еще должны радоваться, что Украина дальше не развила свой успех".
Также экс-форвард поделился мнением о том, могли ли украинцы забить 4 и 5 голов.
"Моментов, возможно, таких не было. Но где-то бельгийцы уже были надломлены и можно было где-то нажать. Три забитых мяча - это тоже хорошо. Я считаю, что второй тайм был хорошим и показательным. Если первый тайм нельзя себе занести в актив, второй был показательный. Характер проявили игроки. Тренерский штаб сделал хорошие замены, которые очень большую роль сыграли. Слава Богу, мы забили свои голы".
Популярное сейчас
- Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
- Маркевич объяснил, что повлияло на камбек Украины с бельгийцами
- Ничья молодежки в спарринге, дебют Тухеля во главе Англии, камбэк Довбика. Главные новости за 21 марта
- "Это больно, это позорно, это унизительно". Украина – Бельгия. Обзор послематчевой бельгийской прессы
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО