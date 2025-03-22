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Андрей Воробей – о 3 голе сборной Украины против Бельгии: Слава Богу, что мы забили три мяча

Национальная сборная Украины

АПЛовский гол

Андрей Воробей – о 3 голе сборной Украины против Бельгии: Слава Богу, что мы забили три мяча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал третий гол сборной Украины в матче Лиги наций против Бельгии.

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"Не всегда только таким большим игрокам, как Лукаку, забивать. И у нас есть высокие игроки, которые могут побороться в чужой штрафной площадке и забить гол. Но и Забарный это подтвердил. Он удачно продолжил атаку после навеса Зинченко. В общем то время, те 10-15 минут, мы полностью контролировали и, слава Богу, что мы забили три мяча. Бельгийцы еще должны радоваться, что Украина дальше не развила свой успех".

Также экс-форвард поделился мнением о том, могли ли украинцы забить 4 и 5 голов.

"Моментов, возможно, таких не было. Но где-то бельгийцы уже были надломлены и можно было где-то нажать. Три забитых мяча - это тоже хорошо. Я считаю, что второй тайм был хорошим и показательным. Если первый тайм нельзя себе занести в актив, второй был показательный. Характер проявили игроки. Тренерский штаб сделал хорошие замены, которые очень большую роль сыграли. Слава Богу, мы забили свои голы".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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