Андрей Воробей – о Лунине: Пусть Анчелотти думает

Экс-форвард донецкого "Шахтера" Андрей Воробей оценил игру Андрея Лунина в матче против сборной Бельгии.

Лунин в этом матче был уверен в себе. Да, каких-то нереальных сейвов, возможно, не было. Но с теми ударами, которые наносила команда соперника справлялся. И эта уверенность переносилась уже на наших игроков. Лунин свою борьбу выиграл. Он утер нос Куртуа (смеется). Теперь пусть Анчелотти думает. Конечно, через два дня будет ответный поединок. Мы посмотрим, как будут развиваться события в поле. Но для Анчелотти это почва для размышления.

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Реально ли вы думаете, что Анчелотти задумается о том, чтобы больше времени давать Лунину?

Конечно, в этом матче Лунин хотел доказать. И молодец, что у него это вышло. Прежде всего, Андрей не доказывал, что он лучше Куртуа. Я думаю, прежде всего, Лунин доказывал, что он самый лучший в нашей сборной. Ему нужно было полностью уделить себя команде.