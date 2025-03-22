Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Воробей – о Лунине: Пусть Анчелотти думает
О чем?
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард донецкого "Шахтера" Андрей Воробей оценил игру Андрея Лунина в матче против сборной Бельгии.
Лунин в этом матче был уверен в себе. Да, каких-то нереальных сейвов, возможно, не было. Но с теми ударами, которые наносила команда соперника справлялся. И эта уверенность переносилась уже на наших игроков. Лунин свою борьбу выиграл. Он утер нос Куртуа (смеется). Теперь пусть Анчелотти думает. Конечно, через два дня будет ответный поединок. Мы посмотрим, как будут развиваться события в поле. Но для Анчелотти это почва для размышления.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Реально ли вы думаете, что Анчелотти задумается о том, чтобы больше времени давать Лунину?
Конечно, в этом матче Лунин хотел доказать. И молодец, что у него это вышло. Прежде всего, Андрей не доказывал, что он лучше Куртуа. Я думаю, прежде всего, Лунин доказывал, что он самый лучший в нашей сборной. Ему нужно было полностью уделить себя команде.
Популярное сейчас
- Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Ничья молодежки в спарринге, дебют Тухеля во главе Англии, камбэк Довбика. Главные новости за 21 марта
- Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО