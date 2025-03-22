Участник матчей против Бельгии 1982-го и 1986-го годов: Не все футболисты нынешней Бельгии – топ-уровня

Первая часть двухраундовой дуэли плей-офф Лиги наций, в которой сборная Украины одержала победу над Бельгией (3:1), вселила оптимизм в сердца не только болельщиков, но и специалистов. Один из них, легендарный игрок киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Бессонов, поделился своими впечатлениями об этом матче, одновременно высказав мысли относительно второго поединка, который состоится завтра в бельгийском Генке.

- Замечательная победа. Ребята - молодцы, - сказал он в разговоре с корреспондентом UA-Футбол. - Я ожидал, что наша сборная добьется успеха, ведь в этом году она еще не играла. Футболисты давно вместе не собирались, поэтому соскучились друг за другом и за результатом.

- Чем объяснили бы, что в поединке с бельгийцами было два разных тайма? В первом наша сборная выглядела не так убедительно, однако во втором в ее игре произошли положительные сдвиги.

- Опять же: связываю это с тем, что давно вместе не играли. Поэтому в первой половине встречи футболисты притирались друг к другу, а во втором - побежали.

- Кто из игроков или игровых линий в прошлый четверг понравился вам больше всего?

- Мне понравилась вся команда. В тот вечер следует отметить коллективную игру, поэтому выделять кого-то одного - мол, тот хороший, а тот - нет, не вижу смысла. В футбол играет команда. Хотя, конечно, бывают такие матчи, когда один человек благодаря своим индивидуальным качествам приносит результат. Но в этой игре, повторюсь, было видно: вклад в победу сделал весь коллектив. Особенно это касается второго тайма. Ведь первый, как я уже сказал, был потрачен на поиск своей игры.

- Завтра Украину ждет вторая часть двухраундового противостояния с Бельгией. Как думаете, как она будет складываться?

- В этом случае уже можно регулировать тактику, варьировать игроками. Есть от чего отталкиваться. Можно сыграть и от обороны, ведь есть выгодный для нас результат. Понятное дело, что и об атаке не стоит забывать - она тоже должна сработать. Впрочем, как бы там ни было, а в Генке для каждого из соперников это будет решающая игра. Понятно, что бельгийцы будут пытаться реабилитироваться за поражение в первом матче. Футболисты сборной Бельгии хоть и не все относятся к топ-уровню, однако все же обладают высоким мастерством. Поэтому расслабляться нашим ребятам нельзя, нужно играть на результат. Тогда и будет он будет достигнут. Стоит сделать для этого лишь шаг.

- В вашей богатой футбольной карьере были матчи со сборной Бельгии в финальных частях чемпионата мира 1982 и 1986 годов. Их перипетии не забыли?

- Нет, конечно же. Особенно второй матч с бельгийцами, на мексиканском Мундиале в 1986-м (улыбается). В нем мне запомнились не футболисты сборной Бельгии, а судьи. Они натворили таких ошибок, что после этого их отправили с чемпионата мира. Но сборной СССР, которая уступила в дополнительное время 3:4, от этого не было легче. Судьи тоже люди, и им также свойственно ошибаться.

- А вот в 1982-м встреча с Бельгией принесла только положительные эмоции...

- Да, ведь благодаря голу Оганесяна мы победили 1:0. Состав, который был тогда у сборной Бельгии, выглядел несколько иначе - в нем была большая часть других футболистов. Из бельгийцев, которые были участниками чемпионата мира 1982 года, через четыре года в ее рядах против нас вышли только трое - Мишель Ренкин, Франк Веркотерен и Ян Кулеманс. Но как бы там ни было, а любая игра по-своему сложная. Нужно выходить на поле и отдаваться ей полностью.

- Планируете завтра следить за трансляцией матча из Генка?

- Обязательно! Слежу за нашей сборной, держа руку на пульсе.