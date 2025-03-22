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Главный тренер сборной рассказал, сыграет ли Довбик против Бельгии

Национальная сборная Украины
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Главный тренер сборной рассказал, сыграет ли Довбик против Бельгии

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины рассказал, сыграет ли завтра, 23-го марта, Довбик.

По словам Сергея Реброва, Артем сегодня будет тренироваться в общей группе.

"Довбик сегодня будет тренироваться в общей группе. Вчера он провел индивидуальную тренировку. Насколько я вижу, все будет нормально", - сказал Ребров.

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Напомним, что прошлый матч Артём Довбик пропускал из-за простуды.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
23.03.2025 в 01:00
Довбик сейчас злой, что не очень идут дела в Роме , думаю что он как и Лунин будет рвать и метать в игре !!!
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2
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Комментарии 4
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Американец 2000 (Харьков)
23.03.2025 в 01:00
Довбик сейчас злой, что не очень идут дела в Роме , думаю что он как и Лунин будет рвать и метать в игре !!!
sticker
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2
0
avatar
Manowar (Харьков)
22.03.2025 в 23:17
довбика если и выпускать то только на последние 15 минут матча. Ты меня понял тупой физрук реброфф??
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0
5
terber (ternopil)
22.03.2025 в 21:46
Серожа будь ласка не став довбика і брилу яремчука ,ліпши сам замісь них вийди на поле)
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0
3
Goodwin95 (Киев)
23.03.2025 в 08:04
Ребров, не слушай диванных стратегов, которые думают, что увидев что-то по телевизору могут давать советы космического масштаба
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1
0

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