Главный тренер сборной рассказал, сыграет ли Довбик против Бельгии

Главный тренер сборной Украины рассказал, сыграет ли завтра, 23-го марта, Довбик.

По словам Сергея Реброва, Артем сегодня будет тренироваться в общей группе.

"Довбик сегодня будет тренироваться в общей группе. Вчера он провел индивидуальную тренировку. Насколько я вижу, все будет нормально", - сказал Ребров.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что прошлый матч Артём Довбик пропускал из-за простуды.