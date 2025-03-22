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Главный тренер сборной рассказал, сыграет ли Довбик против Бельгии
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uaf.ua
Главный тренер сборной Украины рассказал, сыграет ли завтра, 23-го марта, Довбик.
По словам Сергея Реброва, Артем сегодня будет тренироваться в общей группе.
"Довбик сегодня будет тренироваться в общей группе. Вчера он провел индивидуальную тренировку. Насколько я вижу, все будет нормально", - сказал Ребров.
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Напомним, что прошлый матч Артём Довбик пропускал из-за простуды.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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23.03.2025 в 01:00
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