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Главный тренер сборной рассказал, сыграет ли завтра Довбик против Бельгии

Национальная сборная Украины
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Главный тренер сборной рассказал, сыграет ли завтра Довбик против Бельгии

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины рассказал, сыграет ли завтра Довбик.

По словам Сергея Реброва, Артем сегодня будет тренироваться в общей группе.

"Довбик сегодня будет тренироваться в общей группе. Вчера он провел индивидуальную тренировку. Насколько я вижу, все будет нормально", - сказал Ребров.

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Напомним, что прошлый матч Артём Довбик пропускал из-за простуды.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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