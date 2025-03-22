Ребров рассказал, почему не довызывал в сборную защитника после травм Сыча и Конопли

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему не довызвал в сборную защитника.

Несмотря на то, что Илья Крупский сейчас заграницей, у него, по словам тренера, нет опыта игры за сборную.

"Этот вариант рассматривался, мне нравится этот игрок, но он ни одной игры не сыграл за национальную сборную. Есть игроки, которые играли на этой позиции, например Богдан Михайличенко. Он играл за "Андерлехт" и "Полесье" на этой позиции. Также на этой позиции неплохо сыграл Александр Зинченко. Есть варианты и не нужно было сейчас немедленно вызывать игрока", - сказал Ребров.

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Напомним, что в первом матче против сборной Бельгии травмы получили Ефим Конопля и Алексей Сыч.