Ребров: Мы играли не только 12 минут. В первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но не столь агрессивно

Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед вторым матчем с Бельгией.

"У меня всегда нормальное общение с игроками. Не могу сказать, что после этой игры что-то изменилось. У всех рабочее настроение, все понимают, что это был первый тайм и на завтра все готовы очень серьезно.

Мы играли не только 12 минут. Я разговаривал с игроками. В первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но не столь агрессивно. Я уверен, что очень тяжело играть 90 минут в высоком темпе, поэтому мы прибавили во втором тайме и сделали результат. Завтра будет совсем другая игра. Мы готовимся к более агрессивному сопернику, который будет играть дома и будет очень мотивирован”.