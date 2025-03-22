  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров: Мы играли не только 12 минут. В первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но не столь агрессивно
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Мы играли не только 12 минут. В первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но не столь агрессивно

Национальная сборная Украины

Наставник считает, что подопечные хорошо действовали и до перерыва

Ребров: Мы играли не только 12 минут. В первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но не столь агрессивно

Фото: НК Верес

Новина українською

Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед вторым матчем с Бельгией.

"У меня всегда нормальное общение с игроками. Не могу сказать, что после этой игры что-то изменилось. У всех рабочее настроение, все понимают, что это был первый тайм и на завтра все готовы очень серьезно.

Мы играли не только 12 минут. Я разговаривал с игроками. В первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но не столь агрессивно. Я уверен, что очень тяжело играть 90 минут в высоком темпе, поэтому мы прибавили во втором тайме и сделали результат. Завтра будет совсем другая игра. Мы готовимся к более агрессивному сопернику, который будет играть дома и будет очень мотивирован”.

Читайте такжеРебров - о дебютном вызове Ярмолюка: Он заслуживает этого своей игрой

"Я доволен всеми игроками. Поздравил Егора Ярмолюка с хорошим матчем, он дебютировал в сборной. Он сделал то, что должен был сделать. Он играл просто, не ошибался, в эти минуты это было очень важно. Он понимает эту позицию. Этот игрок уже готов быть конкурентоспособным в нашей сборной и он это показал", – заявил тренер.

Стартовый свисток второго поединка прозвучит в воскресенье в 21:45.

По теме
yellow-arrow
Ребров рассказал, почему не довызывал в сборную защитника после травм Сыча и Конопли
yellow-arrow
Главный тренер сборной рассказал, сыграет ли завтра Довбик против Бельгии
yellow-arrow
Участник матчей против Бельгии 1982-го и 1986-го годов: Не все футболисты нынешней Бельгии – топ-уровня
Сергей Ребров Национальная сборная Украины Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости