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Ребров: Мы играли не только 12 минут. В первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но не столь агрессивно
Наставник считает, что подопечные хорошо действовали и до перерыва
Фото: НК Верес
Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед вторым матчем с Бельгией.
"У меня всегда нормальное общение с игроками. Не могу сказать, что после этой игры что-то изменилось. У всех рабочее настроение, все понимают, что это был первый тайм и на завтра все готовы очень серьезно.
Мы играли не только 12 минут. Я разговаривал с игроками. В первом тайме мы играли очень дисциплинированно, но не столь агрессивно. Я уверен, что очень тяжело играть 90 минут в высоком темпе, поэтому мы прибавили во втором тайме и сделали результат. Завтра будет совсем другая игра. Мы готовимся к более агрессивному сопернику, который будет играть дома и будет очень мотивирован”.
"Я доволен всеми игроками. Поздравил Егора Ярмолюка с хорошим матчем, он дебютировал в сборной. Он сделал то, что должен был сделать. Он играл просто, не ошибался, в эти минуты это было очень важно. Он понимает эту позицию. Этот игрок уже готов быть конкурентоспособным в нашей сборной и он это показал", – заявил тренер.
Стартовый свисток второго поединка прозвучит в воскресенье в 21:45.
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