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"Никаких проблем завтра не будет": Миколенко знает секрет положительного результата в Бельгии
Уверенность и оптимизм – залог успеха
Getty Images/Global Images Ukraine
Виталий Миколенко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
"Нам главный тренер перед первым матчем говорил: "Не думайте о давлении, не думайте, какой будет результат, просто наслаждайтесь игрой не только в атаке, но и в обороне". Думаю, у нас это хорошо получилось. Если мы будем играть в такую же игру, с таким желанием, то никаких проблем завтра не будет".
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[Удастся ли повторить 2019-й – год без поражений] "Мы очень положительно начали этот год и это не может не радовать нас. Конечно, у нас задача в каждом матче побеждать, но посмотрим. У нас очень хорошая команда сейчас и мы будем выжимать максимум в каждом матче и дальше будем видеть. Возможно этот год тоже будет без поражений.
Мы в равных условиях со сборной Бельгии. Они тоже добирались сюда. Восстановление проходило как обычно. Вчера тренировались ребята, которые не играли, а те, кто играл, были на полном восстановлении”, – рассказал защитник.
Виталий сыграл в текущем сезоне Лиги наций 5 матчей.
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