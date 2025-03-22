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"Никаких проблем завтра не будет": Миколенко знает секрет положительного результата в Бельгии

Национальная сборная Украины
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Уверенность и оптимизм – залог успеха

"Никаких проблем завтра не будет": Миколенко знает секрет положительного результата в Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Виталий Миколенко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

"Нам главный тренер перед первым матчем говорил: "Не думайте о давлении, не думайте, какой будет результат, просто наслаждайтесь игрой не только в атаке, но и в обороне". Думаю, у нас это хорошо получилось. Если мы будем играть в такую ​​же игру, с таким желанием, то никаких проблем завтра не будет".

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[Удастся ли повторить 2019-й – год без поражений] "Мы очень положительно начали этот год и это не может не радовать нас. Конечно, у нас задача в каждом матче побеждать, но посмотрим. У нас очень хорошая команда сейчас и мы будем выжимать максимум в каждом матче и дальше будем видеть. Возможно этот год тоже будет без поражений.

Мы в равных условиях со сборной Бельгии. Они тоже добирались сюда. Восстановление проходило как обычно. Вчера тренировались ребята, которые не играли, а те, кто играл, были на полном восстановлении”, – рассказал защитник.

Виталий сыграл в текущем сезоне Лиги наций 5 матчей.

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Национальная сборная Украины Виталий Миколенко
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Александр Симченко
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