Ребров – о матчах с Бельгией: Да, эти игры важны для наших людей. Но это не игра за выход на ЧМ

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров напоминает, что Лига наций уступает по статусу квалификации Мундиаля.

"Я был бы очень доволен, если бы мы победили Бельгию 3:1 в отборочном цикле. Но это игра за место в группе А или В. Да, эти игры важны для наших людей, бойцов, чтобы получить положительные эмоции. Но это не игра за выход на ЧМ. Игроки, которые сейчас у нас есть, они готовятся и завтра покажут свой максимум".