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Ребров – о матчах с Бельгией: Да, эти игры важны для наших людей. Но это не игра за выход на ЧМ
Есть более приоритетные поединки
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров напоминает, что Лига наций уступает по статусу квалификации Мундиаля.
"Я был бы очень доволен, если бы мы победили Бельгию 3:1 в отборочном цикле. Но это игра за место в группе А или В. Да, эти игры важны для наших людей, бойцов, чтобы получить положительные эмоции. Но это не игра за выход на ЧМ. Игроки, которые сейчас у нас есть, они готовятся и завтра покажут свой максимум".
"Мы благодарим ВСУ, наших партнеров, что имеем возможность играть в Европе. Когда мы играли на Евро, играл гимн Украины и болельщики Бельгии аплодировали. Это был очень эмоциональный момент. Завтра болельщики будут поддерживать сборную Бельгии, но они с уважением относятся к Украине. Очень важно, что Украина играет в Европе, играет на высоком уровне и была представлена на Евро”, – убежден специалист.
Национальная команда будет играть в квалификации ЧМ осенью.
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