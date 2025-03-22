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Ребров – о матчах с Бельгией: Да, эти игры важны для наших людей. Но это не игра за выход на ЧМ

Национальная сборная Украины
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Есть более приоритетные поединки

Ребров – о матчах с Бельгией: Да, эти игры важны для наших людей. Но это не игра за выход на ЧМ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров напоминает, что Лига наций уступает по статусу квалификации Мундиаля.

"Я был бы очень доволен, если бы мы победили Бельгию 3:1 в отборочном цикле. Но это игра за место в группе А или В. Да, эти игры важны для наших людей, бойцов, чтобы получить положительные эмоции. Но это не игра за выход на ЧМ. Игроки, которые сейчас у нас есть, они готовятся и завтра покажут свой максимум".

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"Мы благодарим ВСУ, наших партнеров, что имеем возможность играть в Европе. Когда мы играли на Евро, играл гимн Украины и болельщики Бельгии аплодировали. Это был очень эмоциональный момент. Завтра болельщики будут поддерживать сборную Бельгии, но они с уважением относятся к Украине. Очень важно, что Украина играет в Европе, играет на высоком уровне и была представлена ​​на Евро”, – убежден специалист.

Национальная команда будет играть в квалификации ЧМ осенью.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Александр Симченко
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