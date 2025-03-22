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Национальная сборная Украины

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Национальная команда Украины встретилась со сборной по ампфутболу

Национальная сборная Украины

На тренировке

Национальная команда Украины встретилась со сборной по ампфутболу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальная команда Украины провела предматчевую тренировку. После него футболисты встретились со сборной Лиги сильных – командой по ампфутболу.

Сегодня, 22 марта, сине-желтые провели дебютный международный товарищеский поединок. И уже в нем украинцам удалось одержать первую победу (1:0) – обыграли ампфутбольную сборную Бельгии.

Напомним, главная команда Украины проведет ответный матч против Бельгии в воскресенье, 23-го марта. Начало – в 21:45.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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