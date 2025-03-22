Национальная сборная Украины
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Национальная команда Украины встретилась со сборной по ампфутболу
На тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная команда Украины провела предматчевую тренировку. После него футболисты встретились со сборной Лиги сильных – командой по ампфутболу.
Сегодня, 22 марта, сине-желтые провели дебютный международный товарищеский поединок. И уже в нем украинцам удалось одержать первую победу (1:0) – обыграли ампфутбольную сборную Бельгии.
Напомним, главная команда Украины проведет ответный матч против Бельгии в воскресенье, 23-го марта. Начало – в 21:45.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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