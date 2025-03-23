Кардаш: Бельгийцы еще должны быть довольны, что обошлось без разгрома

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Василий Кардаш рассказал, что помогло сборной Украины добиться перелома в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций.

"Считаю, что переломным моментом стал забитый Гуцуляком гол после грубой ошибки защитника гостей. Когда счет стал 1:1, то бельгийцев было не узнать. Даже не верилось, что это топ-сборная, в составе которой представители именитых клубов. И бельгийцы еще должны быть довольны, что обошлось без разгрома.

Отдавая должное нашим ребятам за проявленный характер, настойчивость, все же, не нужно забывать о провальном первом тайме. И здесь без работы над ошибками не обойтись, потому что в Генке такая беспомощность может быть наказана”.