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Кардаш: Бельгийцы еще должны быть довольны, что обошлось без разгрома

Национальная сборная Украины

Бывший футболист Карпат – об игре в Мурсии

Кардаш: Бельгийцы еще должны быть довольны, что обошлось без разгрома

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Экс-полузащитник киевского "Динамо" Василий Кардаш рассказал, что помогло сборной Украины добиться перелома в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций.

"Считаю, что переломным моментом стал забитый Гуцуляком гол после грубой ошибки защитника гостей. Когда счет стал 1:1, то бельгийцев было не узнать. Даже не верилось, что это топ-сборная, в составе которой представители именитых клубов. И бельгийцы еще должны быть довольны, что обошлось без разгрома.

Отдавая должное нашим ребятам за проявленный характер, настойчивость, все же, не нужно забывать о провальном первом тайме. И здесь без работы над ошибками не обойтись, потому что в Генке такая беспомощность может быть наказана”.

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"Будут ли изменения в стартовом составе по сравнению с матчем в Мурсии? Конечно, прежде всего, они коснутся правого фланга защиты, где нам не смогут помочь травмированные Конопля и Сыч. Не исключено, что на острие атаки с первых минут не будет действовать Яремчук. Впрочем, последнее слово будет за Сергеем Ребровым.

Перед повторным противостоянием у украинской сборной серьезное преимущество в два мяча. Теперь очень многое будет зависеть от того, правильную ли тактику выберет наш тренерский штаб на битву в Бельгии. Элитная Лига наций очень близко, и нельзя упустить этот шанс”, – сказал Кардаш.

Василий Ярославович сыграл в составе "сине-желтых" 14 поединков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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