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Шаран: В Генке нужно играть, забыв результат первого матча. С чистого листа

Национальная сборная Украины
Обновлено

Ничья – не ориентир

Шаран: В Генке нужно играть, забыв результат первого матча. С чистого листа

fcminaj.com

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Опытный украинский тренер Владимир Шаран внимательно следил за перипетиями матча плей-офф Лиги наций, где сборная Украины победила Бельгию 3:1.

"Впечатления о матче положительные. Особенно от второго тайма. Не раз уже бывало, что проигрывая, мы во многих ситуациях выходили с честью. В поединке с бельгийцами меня порадовал сам результат и скорость после проведенных замен.

Единственное, что меня удивило, это стартовый состав. В первую очередь, позиция Судакова. На левом фланге он потерялся, это ведь не его место. Судаков – игрок средины поля, где он выполняет немалый объем работы. Начали здорово – Яремчук должен был забивать. Однако потом практически ни одного момента не было, и наша сборная отдала инициативу бельгийцам”.

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"Наши игроки встречали соперника во второй зоне, и в принципе все было компактно. Однако все равно игра была как на качелях. А после пропущенного мяча тренерский штаб понял, что нужно что-то менять. Были сделаны правильные замены.

После замен правых защитников Конопли и Сыча эту зону закрыл Зинченко. Могу сказать, что он здорово сыграл. Сыграл на своем уровне. Вся команда заслуживает похвалы. Мне больше всего понравилась игра Забарного. Лунин провел хороший поединок".

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"Считаю, что схему игры менять не будут. Стратегически с бельгийцами нужно сыграть правильно в защите. Во втором поединке будет совсем другая стратегия. Думаю, наша команда постарается больше играть на контратаках.

Главное, чтобы футболисты и тренерский штаб не думали, что пределом наших желаний в ответной игре может быть ничья. В Генке нужно играть, забыв о результате первого матча. С чистого листа", – уверен специалист.

Владимир Богданович появился только в одном поединке в составе "сине-желтых".

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Владимир Шаран Национальная сборная Украины
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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