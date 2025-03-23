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Косырин: Теперь бельгийцы не знают, чего ждать от наших ребят. Сборная Украины вполне конкурентна в Европе
Комплименты национальной команде
dumskaya.net
Экс-форвард "Черноморца" Александр Косырин надеется увидеть атакующую игру в Генке.
"Могу похвалить Владислава Ваната. Он, выйдя на замену, забил гол. От любого форварда этого ждут. Роман Яремчук не смог отличиться, но и в его адрес могу сказать хорошие слова, ведь он сделал много черновой работы, прессинговал защитников, постоянно открывался.
Все называли эту сборную просто – золотое поколение сборной Бельгии. Действительно, Де Брюйне, Куртуа, Лукаку, Тилеманс, раньше Азар – это великие мастера. Есть и молодые таланты – Онана и Доку, например. Но до вершины в мировом футболе они так и не дошли, хотя их относили к фаворитам и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Но мы знаем, что имена в футбол не играют. Хотя у каждой команды должен быть сплав молодости и опыта. В нашей сборной, скажу, что хорошо, что на замене был Андрей Ярмоленко, который может всегда подсказать тому же Ярмолюку, например. Это очень важно".
"Все сыграли на высоком уровне. Наверное, впервые не буду выделять никого. Ведь справился Матвиенко с мощным Лукаку. Добрые слова могу сказать и в адрес Судакова. Георгий был очень полезным. Для сравнения приведу наглядный пример. Во время пребывания Андрея Шевченко игроком сборной Украины все ожидали только его голов в важных играх. Не пошла игра у Шевченко, шансы на успех были минимальными. У нас забивали Гуцуляк, Ванат и Забарный. Теперь бельгийцы не знают, чего ждать от наших ребят во второй игре.
Ни в коем случае нельзя играть строго от обороны. Оборона Бельгии не самая лучшая, это все видели. Все наши фанаты хотят видеть победы сборной, а не то, как мы отбиваемся от соперника. Понятный класс игроков, это факт, но нужно пытаться играть в футбол, а не мучиться. Сборная Украины вполне конкурентна в Европе и это главное заключение после матча в Мурсии”, – считает экс-форвард.
Матч начнется сегодня в 21:45.
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