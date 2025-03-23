Косырин: Теперь бельгийцы не знают, чего ждать от наших ребят. Сборная Украины вполне конкурентна в Европе

Экс-форвард "Черноморца" Александр Косырин надеется увидеть атакующую игру в Генке.

"Могу похвалить Владислава Ваната. Он, выйдя на замену, забил гол. От любого форварда этого ждут. Роман Яремчук не смог отличиться, но и в его адрес могу сказать хорошие слова, ведь он сделал много черновой работы, прессинговал защитников, постоянно открывался.

Все называли эту сборную просто – золотое поколение сборной Бельгии. Действительно, Де Брюйне, Куртуа, Лукаку, Тилеманс, раньше Азар – это великие мастера. Есть и молодые таланты – Онана и Доку, например. Но до вершины в мировом футболе они так и не дошли, хотя их относили к фаворитам и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Но мы знаем, что имена в футбол не играют. Хотя у каждой команды должен быть сплав молодости и опыта. В нашей сборной, скажу, что хорошо, что на замене был Андрей Ярмоленко, который может всегда подсказать тому же Ярмолюку, например. Это очень важно".