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Косырин: Теперь бельгийцы не знают, чего ждать от наших ребят. Сборная Украины вполне конкурентна в Европе

Национальная сборная Украины

Комплименты национальной команде

Косырин: Теперь бельгийцы не знают, чего ждать от наших ребят. Сборная Украины вполне конкурентна в Европе

dumskaya.net

Новина українською

Экс-форвард "Черноморца" Александр Косырин надеется увидеть атакующую игру в Генке.

"Могу похвалить Владислава Ваната. Он, выйдя на замену, забил гол. От любого форварда этого ждут. Роман Яремчук не смог отличиться, но и в его адрес могу сказать хорошие слова, ведь он сделал много черновой работы, прессинговал защитников, постоянно открывался.

Все называли эту сборную просто – золотое поколение сборной Бельгии. Действительно, Де Брюйне, Куртуа, Лукаку, Тилеманс, раньше Азар – это великие мастера. Есть и молодые таланты – Онана и Доку, например. Но до вершины в мировом футболе они так и не дошли, хотя их относили к фаворитам и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира. Но мы знаем, что имена в футбол не играют. Хотя у каждой команды должен быть сплав молодости и опыта. В нашей сборной, скажу, что хорошо, что на замене был Андрей Ярмоленко, который может всегда подсказать тому же Ярмолюку, например. Это очень важно".

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"Все сыграли на высоком уровне. Наверное, впервые не буду выделять никого. Ведь справился Матвиенко с мощным Лукаку. Добрые слова могу сказать и в адрес Судакова. Георгий был очень полезным. Для сравнения приведу наглядный пример. Во время пребывания Андрея Шевченко игроком сборной Украины все ожидали только его голов в важных играх. Не пошла игра у Шевченко, шансы на успех были минимальными. У нас забивали Гуцуляк, Ванат и Забарный. Теперь бельгийцы не знают, чего ждать от наших ребят во второй игре.

Ни в коем случае нельзя играть строго от обороны. Оборона Бельгии не самая лучшая, это все видели. Все наши фанаты хотят видеть победы сборной, а не то, как мы отбиваемся от соперника. Понятный класс игроков, это факт, но нужно пытаться играть в футбол, а не мучиться. Сборная Украины вполне конкурентна в Европе и это главное заключение после матча в Мурсии”, – считает экс-форвард.

Матч начнется сегодня в 21:45.

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Александр Косырин Национальная сборная Украины
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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