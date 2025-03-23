Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Бельгия - Украина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.2025 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче этого противостояния украинская сборная под руководством Сергея Реброва оформила феерический победный камбэк против "красных дьяволов" и сделала серьезную заявку на получение права сыграть в элитном дивизионе Лиги наций.
На этот же раз уже национальная команда Бельгии Руди Гарсии выступит номинальным хозяином поединка.
Примечательно, что эти сборные дважды в своей истории встречались на официальном уровне: в прошлый четверг, и на предыдущем Евро на полях Германии. Тогда, кстати, на немецком форуме украинцы и бельгийцы расписали мировую - 0:0.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Ответный матч плей-офф за слот в дивизионе A Лиги наций сезона 2024/2025 между национальными сборными Бельгии и Украины состоится в воскресенье, 23-го марта 2025-го года, в 21:45. Встреча пройдет в бельгийском Генце, на стадионе "Сегека-Арена".
Смотреть футбол можно будет на ОТТ-платформе Megogo:
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
- Довбик готов играть, разгромная победа Холанда, триумфы Чехии, Израиля и Уэльса. Главные новости за 22 марта
- Бельгийский журналист понял, почему ПСЖ хочет подписать футболиста сборной Украины
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке