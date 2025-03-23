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Возвращение форварда и центрбека, потеря двух латералей. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
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Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УАФ опубликовала заявку сборной Украины на выездной ответный матч плей-офф Лиги наций против Бельгии.
По сравнению с первой игрой, в список попали нападающий "Ромы" Артем Довбик и защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.
В то же время, из-за травмы поединок пропустят правые латерали Ефим Конопля и Алексей Сыч.
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Вратари: Лунин, Трубин, Ризнык
Защитники: Бондарь, Михайличенко, Сваток, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко
Полузащитники: Назарина, Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Ярмолюк, Гуцуляк, Назаренко
Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат
Матч между Бельгией и Украиной состоится 23-е марта 2025-го года, в 21:45 по Киеву.
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