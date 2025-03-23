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Возвращение форварда и центрбека, потеря двух латералей. Известна заявка Украины на игру с Бельгией

Национальная сборная Украины

Есть изменения

Возвращение форварда и центрбека, потеря двух латералей. Известна заявка Украины на игру с Бельгией

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УАФ опубликовала заявку сборной Украины на выездной ответный матч плей-офф Лиги наций против Бельгии.

По сравнению с первой игрой, в список попали нападающий "Ромы" Артем Довбик и защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.

В то же время, из-за травмы поединок пропустят правые латерали Ефим Конопля и Алексей Сыч.

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Вратари: Лунин, Трубин, Ризнык

Защитники: Бондарь, Михайличенко, Сваток, Забарный, Миколенко, Зинченко, Матвиенко

Полузащитники: Назарина, Калюжный, Ярмоленко, Судаков, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Ярмолюк, Гуцуляк, Назаренко

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат

Матч между Бельгией и Украиной состоится 23-е марта 2025-го года, в 21:45 по Киеву.

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