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Бывший игрок сборной Украины попытался угадать счет сегодняшнего матча Бельгия – Украина
Скоро узнаем угадал ли он счет
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился своим мнением относительно того, с каким счетом может завершиться ответная игра против Бельгии.
"Запас у нас хороший. Хорошо, что 3:1 в нашу пользу. Много читаю, что сейчас сравнивают этот матч с Францией, но Франция была в разы сильнее, чем нынешняя Бельгия. Ребятам я желаю только удачи и победы. Я верю, что у них все получится. Удачи сегодня!
Рискну поставить на 1:1", — сказал бывший нападающий.
Напомним, следить за матчем Бельгия - Украина вы можете через телеканал MEGOGO СПОРТ и в матч-центре UA-Футбол.
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