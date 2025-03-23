  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Бывший игрок сборной Украины попытался угадать счет сегодняшнего матча Бельгия – Украина
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок сборной Украины попытался угадать счет сегодняшнего матча Бельгия – Украина

Национальная сборная Украины

Скоро узнаем угадал ли он счет

Бывший игрок сборной Украины попытался угадать счет сегодняшнего матча Бельгия – Украина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился своим мнением относительно того, с каким счетом может завершиться ответная игра против Бельгии.

Читайте такжеВозвращение форварда и центрбека, потеря двух латералей. Известна заявка Украины на игру с Бельгией

"Запас у нас хороший. Хорошо, что 3:1 в нашу пользу. Много читаю, что сейчас сравнивают этот матч с Францией, но Франция была в разы сильнее, чем нынешняя Бельгия. Ребятам я желаю только удачи и победы. Я верю, что у них все получится. Удачи сегодня!

Рискну поставить на 1:1", — сказал бывший нападающий.

Напомним, следить за матчем Бельгия - Украина вы можете через телеканал MEGOGO СПОРТ и в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Определились комментаторы ответного матча сборной Украины против Бельгии
yellow-arrow
Бельгия – Украина. АУДИО онлайн трансляция ответного матча финала плей-офф Лиги наций
yellow-arrow
Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
Артем Милевский Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
5 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
3
100 000 грн
На сайт
4
15 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости