Бывший игрок сборной Украины попытался угадать счет сегодняшнего матча Бельгия – Украина

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился своим мнением относительно того, с каким счетом может завершиться ответная игра против Бельгии.

"Запас у нас хороший. Хорошо, что 3:1 в нашу пользу. Много читаю, что сейчас сравнивают этот матч с Францией, но Франция была в разы сильнее, чем нынешняя Бельгия. Ребятам я желаю только удачи и победы. Я верю, что у них все получится. Удачи сегодня!

Рискну поставить на 1:1", — сказал бывший нападающий.