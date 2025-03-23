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Определились комментаторы ответного матча сборной Украины против Бельгии
Зверов заменит Шевякина
Getty Images/Global Images Ukraine
23 марта сборная Украины встретится с Бельгией во второй игре плей-офф Лиги наций за выход в дивизион A. Поединок состоится в бельгийском Генке и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Матч покажет медиасервис MEGOGO, официальный вещатель Лиги наций, на OTT-платформе и телеканале "MEGOGO СПОРТ", который вещает в цифровой эфирной сети Т2 и в кабельных сетях.
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На MEGOGO поединок Украина - Бельгия прокомментируют Вадим Скичко и Владимир Зверов. В 20:30 начнется предматчевая студия и продолжится в перерыве и после финального свистка. Ее покажет также телеканал "MEGOGO СПОРТ". Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а их гостями - экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Артем Кравец.
Найти трансляцию на MEGOGO можно в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события. Кроме этого, на медиасервисе можно будет посмотреть игру с переводом на жестовый язык от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".
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