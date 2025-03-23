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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Коноплянка: Нужно пробовать разные варианты, чтобы Бельгия не могла догадаться, в какой футбол мы играем

Национальная сборная Украины

Тактика запутывания

Коноплянка: Нужно пробовать разные варианты, чтобы Бельгия не могла догадаться, в какой футбол мы играем

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Новина українською

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопрос об отсутствии в стане "сине-желтых" вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Все зависит от той тактики, которая будет выбрана на матч с Бельгией. Мы можем играть в пять защитников, в таком случае позиция, на которой играет Мудрик, не нужна. Тренерский штаб может полностью перестроить структуру команды. Мне кажется, что нужно пробовать разные варианты, чтобы сборная Бельгии не могла догадаться, в какой футбол мы играем.

Многое зависит от установок тренера - Руди Гарсии. Я знаком с Тедеско, он сначала играл в привлекательный футбол, потом все изменилось. Если футболисты Бельгии будут играть как одно целое, нам будет трудно. Однако никаких прогнозов не буду делать", - сказал Коноплянка.

Напомним, первая игра плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Реброва. Ответный матч состоится сегодня, в 21:45.

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Евгений Коноплянка Украина Бельгия Лига Наций Михаил Мудрик
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
23.03.2025 в 11:32
Коноплянка, ну с тебя еще тот мыслитель, долго думал чтобы выдать этот опус?
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
23.03.2025 в 11:32
Коноплянка, ну с тебя еще тот мыслитель, долго думал чтобы выдать этот опус?
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0
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жека-киев (биг виладж)
23.03.2025 в 11:15
Вони не будуть гадать. Вони зіграють в свій.Треба було ше правого захисника довикликати. Караваєва чи з молодіжки.
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