Коноплянка: Нужно пробовать разные варианты, чтобы Бельгия не могла догадаться, в какой футбол мы играем

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопрос об отсутствии в стане "сине-желтых" вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Все зависит от той тактики, которая будет выбрана на матч с Бельгией. Мы можем играть в пять защитников, в таком случае позиция, на которой играет Мудрик, не нужна. Тренерский штаб может полностью перестроить структуру команды. Мне кажется, что нужно пробовать разные варианты, чтобы сборная Бельгии не могла догадаться, в какой футбол мы играем.

Многое зависит от установок тренера - Руди Гарсии. Я знаком с Тедеско, он сначала играл в привлекательный футбол, потом все изменилось. Если футболисты Бельгии будут играть как одно целое, нам будет трудно. Однако никаких прогнозов не буду делать", - сказал Коноплянка.