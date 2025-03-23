Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Бельгией

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала фото формы, в которой сборная Украины выйдет на поле в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Наша национальная команда проведет игру в желтом комплекте - в нем подопечные Сергея Реброва сыграли и в первом поединке.

Напомним, матч между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, в бельгийском Генке. Начало - в 21:45 по киевскому времени.