Национальная сборная Украины
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Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Бельгией
В домашнем комплекте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала фото формы, в которой сборная Украины выйдет на поле в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Наша национальная команда проведет игру в желтом комплекте - в нем подопечные Сергея Реброва сыграли и в первом поединке.
Напомним, матч между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, в бельгийском Генке. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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