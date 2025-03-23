  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Бельгией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Бельгией

Национальная сборная Украины
Обновлено

В домашнем комплекте

Известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Бельгией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовала фото формы, в которой сборная Украины выйдет на поле в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Наша национальная команда проведет игру в желтом комплекте - в нем подопечные Сергея Реброва сыграли и в первом поединке.

Напомним, матч между сборными Украины и Бельгии состоится сегодня, в бельгийском Генке. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Коноплянка: Нужно пробовать разные варианты, чтобы Бельгия не могла догадаться, в какой футбол мы играем
yellow-arrow
Определились комментаторы ответного матча сборной Украины против Бельгии
yellow-arrow
Бывший игрок сборной Украины попытался угадать счет сегодняшнего матча Бельгия – Украина
Украина Бельгия Лига Наций форма
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости