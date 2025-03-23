Участник двух чемпионатов мира: Шанс подловить соперника в Генке у Украины непременно будет

На футбольном пути Валерия Поркуяна было немало разных матчей - как в чемпионате и Кубке СССР, так и в составе сборной СССР. Легендарный украинский форвард, за плечами которого два чемпионата мира, высоко оценил победу команды Сергея Реброва в первом из двух матчей плей-офф Лиги наций со сборной Бельгии - 3:1. Об этом, как и об ожиданиях от повторного поединка с "красными дьяволами", он рассказал корреспонденту UA-Футбол.

- Наша сборная в четверг заставила всю Украину получить положительные ощущения, - говорит он. - Победа с разницей в два мяча над таким достаточно серьезным соперником дорогого стоит, это однозначно. Футболисты украинской команды проявили характер и во втором тайме переломили ход игры в свою пользу. То, что не удавалось сделать в тайме первом, ребята реализовали после перерыва. Большое значение имел первый гол Гуцуляка. Он сыграл очень умно, когда не поленился броситься на защитника бельгийцев, подловил его на ошибке. А все остальное было делом техники, которой Алексей обладает - недаром же он входит в список бомбардиров нашего чемпионата. Второй гол - заслуга игроков нашего правого фланга. Цыганков сделал безупречную передачу вдоль ворот - и Ванату только оставалось удачно подставить ногу. В случае с третьим взятием ворот отдаю должное Зинченко, который был одной из самых заметных фигур в этом поединке. Александр навесил так, что забить Забарному не составило никакого труда. Кстати, наш центральный защитник тоже заслуживает добрых слов, и уже не впервые. В целом хотел бы сказать, что Сергею Реброву удалось сделать удачные замены, которые в игре с бельгийцами стали судьбоносными.

- Какие факторы, на ваш взгляд, могут гарантировать "сине-желтым" положительный результат в нынешнем противостоянии с бельгийцами?

- Нетрудно предугадать, что нашей сборной в выездном матче придется непросто. Ведь даже несмотря на результат первой встречи недооценивать Бельгию нельзя. Этот соперник достаточно серьезный. Бельгийская сборная нынешнего образца хоть и не относится к категории "топ" в Европе, но с ней на протяжении не одного десятилетия все считаются. Сказать, как именно построят игру бельгийцы в сегодняшнем матче с Украиной мне трудно, однако логика подсказывает, что им ничего другого не остается, как идти в атаку с первых же минут. Тренерский штаб сборной Бельгии видимо будет настраивать подопечных на быстрый гол, ведь в случае воплощения которого в реальность это придаст хозяевам уверенности. Но как бы там ни было, а нашим ребятам нужно думать и о своей игре. Если умело и быстро выходить из обороны в атаку, то убежден: шанс подловить соперника непременно возникнет. Надеюсь, что в этом матче уже сможет принять участие Довбик, который приобрел неоценимый опыт в выступлениях в таких сильных чемпионатах, как испанская Ла Лига и итальянская Серия А.

- Сделать прогноз не рискнете?

- Хотя это дело неблагодарное, но попробую. Правда, не на конкретный результат ответного матча, а на итог двухраундовой дуэли. Уверен, что Украина выйдет из этого соперничества победителем. Я верю в силу нашей команды. Дай Бог, чтобы было так!