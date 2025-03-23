Михаил Иваница: Сборная Украины бельгийцев "перемолола"

Для сборной Украины, для которой прошлый год сложился не лучшим образом, нынешний начался обнадеживающе. В двухраундовом соперничестве с Бельгией в плей-офф Лиги наций командой Сергея Реброва сделан первый шаг в получении права выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша. Выигрыш 3:1 у "Красных дьяволов" обеспечил сине-желтым хорошую почву для того, чтобы по сумме двух матчей преодолеть бельгийский барьер.

Приятными мгновениями победы в Мурсии и ожиданиями от ответного матча, который состоится сегодня в Генке, с корреспондентом UA-Футбол поделился экс-наставник "Закарпатья", "Миная" и "Ужгорода" Михаил Иваница.

Какие ваши впечатления от выигрыша сборной Украины у Бельгии? - интересуюсь у специалиста.

Если быть откровенным, то накануне матча меня спрашивали друзья и знакомые об ожиданиях от этой игры. Я сказал, что наша сборная не проиграет. По крайней мере, не уточняя, что победит. Поэтому о поединке в Мурсии могу сказать самое главное: ребята - молодцы! Этой победой они подняли настроение всей стране, ведь за них даже во время такой страшной и изнурительной войны все переживают. Сборная Украины этим изрядно поддержала морально и психологически наших бойцов ВСУ и всех болельщиков. Давно я не видел, чтобы игре так отдавались. Ребята здорово сыграли, особенно во втором тайме.

Что, на ваш взгляд, мешало нашей сборной сыграть в первом тайме удачнее и, в частности, не пропустить мяч?

В том игровом отрезке была какая-то осторожность, неуверенность. Это и привело к голу. Чего никак не скажешь о тайме втором. С кем у нас на Закарпатье не общаюсь - все спрашивают меня: "Как тебе наша сборная?". И, знаете, очень приятно осознавать факт такой победы. Наша национальная команда здорово провела вторую половину игры, когда на замены вышли Ярмолюк, Гуцуляк и Ванат. Двое последних отметились голами. Да и Зинченко - молодец, он вел практически всю игру. Из-за необходимости наш тренерский штаб поставил его на позицию правого защитника - и он на ней сыграл отлично. Чувствуется, что на футбольном поле был настоящий коллектив. А вот чего не хватало сборной Украины в подобных играх раньше, так это такой самоотдачи, которая была в первом матче с Бельгией. Приятно было смотреть.

Бельгийцы до первого матча считались фаворитом этого противостояния. Поэтому интересно знать: своей игрой они вас разочаровали?

На мой взгляд, в сборной Бельгии происходит смена поколений. Об этом свидетельствует появление в ее составе нескольких молодых игроков. Но как бы там ни было, а команда играет так, как позволяет ей соперник. Поэтому если по нашей игре выражаться нефутбольной терминологией, то можно сказать, что сборная Украины бельгийцев просто "перемолола" (улыбается).

Следует также учитывать, что кроме смены поколений в сборной Бельгии также произошла и смена главного тренера...

Как свидетельствует статистика, принимая новую команду, Руди Гарсия первый матч никогда не проигрывал. Тем приятнее, что эту традицию изменила Украина.

Сегодня в бельгийском Генке состоится второй матч между нашей сборной и "Красными дьяволами". Какие ваши ожидания?

Мне кажется, что сборная Украины проведет этот поединок на уверенности. Надеюсь, что тренерский штаб нашей национальной команды перестроит игру и она не будет такой, как в первом матче. Ожидаю положительного результата. Думаю, так оно и будет.

Как считаете, какую тактику на ответный матч выберет Украина?

Думаю, что наша команда построит игру от обороны, ведя поиск шансов в контратаках. Ни в коем случае нельзя пропускать быстрый мяч. Ведь можно пойти в атаку, а попасть в плен. Впрочем, я убежден, что до этого не дойдет. В сборной Украины работают грамотные специалисты, и многое зависит от тренера. Штаб нашей главной команды тщательно анализирует все матчи соперника - как выездные, так и домашние. Как и каждого игрока. Вместе с тем могу сказать, что от звездной сборной Бельгии, которая еще несколько лет назад была достаточно сильным соперником, осталось только трое достаточно серьезных фигур - Тибо Куртуа, Кевин де Брюйне и Рамелу Лукаку. Это во-первых. А во-вторых, есть Бог на свете - и именно благодаря ему мы сумели поквитаться за незаслуженное поражение от бельгийцев сформированной почти из всего киевского "Динамо" сборной СССР на чемпионате мира 1986 года в Мексике - 3:4. Тогда судьи неправильно засчитали несколько мячей, которые забивали футболисты сборной Бельгии. Так что мы "отмазались" за советскую сборную, которая, повторюсь, тогда проиграла несправедливо.