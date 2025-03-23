Бывший вратарь Динамо – о ответном матче Бельгия – Украина: Все может пойти кувырком

Бывший вратарь киевского "Динамо" Владимир Цыткин поделился своим мнением о сегодняшней игре сборной Украины.

"Украинской сборной надо быть готовой к очень тяжелому экзамену. Убежден, что бельгийцы дома не наступят на те же грабли. Несколько дней назад в Мурсии они вышли на поле самоуверенными и были наказаны. Мне самому интересно с профессиональной точки зрения, какие выводы из позорного поражения - 1:3 - сделали "звезды" соперника Де Брюйне, Куртуа, Троссард, Лукаку. Конечно, обязательно надо будет учесть и то, что в Генке хозяев будет поддерживать 12-й игрок."

"Это, на первый взгляд, счет - 3:1 - комфортный, но стоит пропустить в дебюте, как все может пойти наперекосяк. Поэтому в Генке прежде всего надо позаботиться о надежности в обороне, не допускать досадных промахов у своих ворот. Вспомните, какие разрушительные последствия для бельгийцев имела уже первая серьезная ошибка их защитника Де Винтера в середине второго тайма в Мурсии, которая помогла Алексею Гуцуляку сравнять счет", — сказал экс-вратарь "киевлян".