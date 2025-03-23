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Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на матч сине-желтых против Бельгии
Верит в проход коллектива Реброва
Фото dynamo.kiev.ua
Бывший хавбек национальной команды Украины Игорь Жабченко поделился ожиданиями от второго поединка нашей сборной в плей-офф Лиги наций с Бельгией, который состоится 23-го марта в Генке.
"Меня несколько удивили высказывания лидеров бельгийцев, которые безапелляционно заявляют, что в Генке добьются победы с нужным счетом и повысятся в классе. Почему они не были такими уверенными в своих силах в первом матче в испанской Мурсии, когда стоило Алексею Гуцуляку выровнять положение, как банально «поплыли» и немного жаль, что дело не дошло до разгрома.
Надеюсь, что не только бельгийцы, но и наши ребята продуктивно поработают над ошибками, ведь не следует забывать, что в первом тайме у них получалось далеко не все. Я не исключаю, что в Генке хозяева благодаря поддержке 12 игрока возьмут верх с минимальным преимуществом в счете, однако украинцам добытого в Генке гандикапа хватит для общего успеха", - считает Жабченко.
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