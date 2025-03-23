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Милевский - о последнем выступлении Лунина: Этой уверенности ему не хватило летом на Евро

Национальная сборная Украины

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Милевский - о последнем выступлении Лунина: Этой уверенности ему не хватило летом на Евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский высказался о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа в "Реале", а также оценил игру украинского голкипера в первой игре плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1).

"Лунин в этом матче мне напомнил его выступления за "Реал" в прошлой Лиге чемпионов, когда был сломан Куртуа. Андрюха очень уверенно, хладнокровно и спокойно действовал в воротах. Именно этой уверенности ему не хватило летом на Евро в злосчастной игре против Румынии. Сейчас Лунин - номер 1 в сборной Украины", - считает Милевский.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится сегодня, в 21:45 по Киеву.

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Артем Милевский Украина Бельгия Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
23.03.2025 в 15:17
Бабич уходят сами а тебя просто выгнали за плохую работу ---твой уровень 2 лига иди в Реал--Ферму набирайся опыта ---посмотри на Кучера со 2 лиги попал в УПЛ и стал серебряным призёром а ты бы вывел ЧО с УПЛ в 1 лигу --Кучер попробует исправить твою тупость --посмотрим хоть в зону переходных игр
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
23.03.2025 в 15:17
Бабич уходят сами а тебя просто выгнали за плохую работу ---твой уровень 2 лига иди в Реал--Ферму набирайся опыта ---посмотри на Кучера со 2 лиги попал в УПЛ и стал серебряным призёром а ты бы вывел ЧО с УПЛ в 1 лигу --Кучер попробует исправить твою тупость --посмотрим хоть в зону переходных игр
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