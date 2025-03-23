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Милевский - о последнем выступлении Лунина: Этой уверенности ему не хватило летом на Евро
Обратно уже ничего не вернешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский высказался о конкуренции между Андреем Луниным и Тибо Куртуа в "Реале", а также оценил игру украинского голкипера в первой игре плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1).
"Лунин в этом матче мне напомнил его выступления за "Реал" в прошлой Лиге чемпионов, когда был сломан Куртуа. Андрюха очень уверенно, хладнокровно и спокойно действовал в воротах. Именно этой уверенности ему не хватило летом на Евро в злосчастной игре против Румынии. Сейчас Лунин - номер 1 в сборной Украины", - считает Милевский.
Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится сегодня, в 21:45 по Киеву.
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