"Есть что сказать Карло Анчелотти". Украинский тренер проанализировал противостояние Куртуа и Лунина на уровне сборных

После победы над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций сборная Украины сделала хороший задел для общего успеха. Для этого подопечным Сергея Реброва нужно не менее достойно сыграть и в сегодняшнем поединке, который станет своеобразным "вторым таймом" в этой дуэли.

Насколько тяжелым будет этот матч для нашей главной команды и что ожидать от противостояния с "Красными дьяволами"? Мыслями на эту тему с корреспондентом UA-Футбол поделился один из представителей нашего тренерского корпуса Петр Кушлык, который накануне отпраздновал свой 74-й день рождения.

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- Нашу сборную в игре мы не видели четыре месяца, - начинает разговор специалист, - Столько же и футболисты не играли вместе в главной команде. Возможно, именно этот фактор и помешал в первом тайме поединка с бельгийцами в Мурсии. Но хорошо, что все так удачно для нас сложилось. Тренерский штаб, как по мне, угадал с заменами, и это обстоятельство изменило характер матча в нашу пользу. Стоило нашим ребятам прибавить в игре - и от хваленой сборной Бельгии мы больше ничего значимого не увидели. И как бы кто ни говорил о возможной угрозе со стороны де Брюйне или Лукаку, они наиграли лишь на один гол.

- Что отметили бы в первом поединке?

- Некоторые неожиданности в стартовом составе сборной Украины хоть и были, но сейчас это уже не имеет значения - впереди ответная игра, и надо сосредоточиться на ней. Впрочем, мне было интересно наблюдать в первом матче за дуэлью двух вратарей мадридского "Реала", которые находились по разные стороны футбольных баррикад - нашего Лунина и бельгийца Куртуа. Приятно, что в ней победителем вышел украинец. Этот факт может быть своеобразным посылом для наставника "сливочных" Карло Анчелотти, который, на мой взгляд, все же больше симпатизирует Куртуа. Мне так и хочется ему сказать: "Знай наших!". Говоря о первом поединке, не могу не отметить всю нашу команду, которая проявила волю к победе и все же добилась столь желанного результата. На этот раз футболисты показали, что и они, как и воины ВСУ на передовой, способны сражаться за Украину и побеждать.

- Как думаете, удастся ли сборной Украины достичь желаемого - завоевать право играть в элитном дивизионе Лиги наций?

- Все зависит от того, насколько удачно наша команда будет применять выбранную тактику. В таких матчах, когда на кону стоит не только перспектива играть среди ведущих сборных, но и собственный имидж, соперник бросит все силы ради победы. Поэтому в этой ситуации стоит не сломаться под натиском, а придерживаться игровой дисциплины и, играя от обороны, рассчитывать на выбегание в контратаку. Бельгийцы могут увлечься наступлением и обнажить зоны, поэтому нашим игрокам нужно быть начеку, чтобы не упустить свой шанс. Верю, что это им удастся.