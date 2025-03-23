"Хочу увидеть Ярмоленко с первых минут". Милевский назвал идеальный состав на игру с Бельгией

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский хочет увидеть Андрея Ярмоленко на правом фланге атаки "сине-желтых" в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1 - первая игра).

"Трудно предсказать, стартовый состав, но давайте попробуем. Вратарь - Лунин. Правый защитник - Зинченко. Центр обороны - Забарный и Матвиенко. Левый защитник - Миколенко. Опорный - Калюжный. Центр полузащиты - Судаков - Шапаренко. Слева - Цыганков, справа - Ярмоленко. Нападающий - Яремчук.

Я хочу Андрюху Ярмоленко увидеть с первых минут. Человек заслуживает своего выхода на поле, показывая уверенную игру за "Динамо" в последних матчах.

Кого бы я хотел видеть на острие? Я всегда хвалю Рому Яремчука. Он мне напоминает моего плана нападающего. А кто будет играть, решать Сергею Станиславовичу", - сказал Милевский.