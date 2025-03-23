Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хочу увидеть Ярмоленко с первых минут". Милевский назвал идеальный состав на игру с Бельгией
Отдал предпочтение ветерану
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский хочет увидеть Андрея Ярмоленко на правом фланге атаки "сине-желтых" в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1 - первая игра).
"Трудно предсказать, стартовый состав, но давайте попробуем. Вратарь - Лунин. Правый защитник - Зинченко. Центр обороны - Забарный и Матвиенко. Левый защитник - Миколенко. Опорный - Калюжный. Центр полузащиты - Судаков - Шапаренко. Слева - Цыганков, справа - Ярмоленко. Нападающий - Яремчук.
Я хочу Андрюху Ярмоленко увидеть с первых минут. Человек заслуживает своего выхода на поле, показывая уверенную игру за "Динамо" в последних матчах.
Кого бы я хотел видеть на острие? Я всегда хвалю Рому Яремчука. Он мне напоминает моего плана нападающего. А кто будет играть, решать Сергею Станиславовичу", - сказал Милевский.
Напомним, Ярмоленко и Милевский с 2006 по 2013 годы выступали в составе киевского "Динамо".
Читайте такжеМилевский - о последнем выступлении Лунина: Этой уверенности ему не хватило летом на Евро
Популярное сейчас
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- Возвращение форварда и центрбека, потеря двух латералей. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
- Спиваковский рассказал, почему Бабич остался на посту главного тренера Черноморца
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014