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"Хочу увидеть Ярмоленко с первых минут". Милевский назвал идеальный состав на игру с Бельгией

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Отдал предпочтение ветерану

"Хочу увидеть Ярмоленко с первых минут". Милевский назвал идеальный состав на игру с Бельгией

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский хочет увидеть Андрея Ярмоленко на правом фланге атаки "сине-желтых" в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (3:1 - первая игра).

"Трудно предсказать, стартовый состав, но давайте попробуем. Вратарь - Лунин. Правый защитник - Зинченко. Центр обороны - Забарный и Матвиенко. Левый защитник - Миколенко. Опорный - Калюжный. Центр полузащиты - Судаков - Шапаренко. Слева - Цыганков, справа - Ярмоленко. Нападающий - Яремчук.

Я хочу Андрюху Ярмоленко увидеть с первых минут. Человек заслуживает своего выхода на поле, показывая уверенную игру за "Динамо" в последних матчах.

Кого бы я хотел видеть на острие? Я всегда хвалю Рому Яремчука. Он мне напоминает моего плана нападающего. А кто будет играть, решать Сергею Станиславовичу", - сказал Милевский.

Напомним, Ярмоленко и Милевский с 2006 по 2013 годы выступали в составе киевского "Динамо".

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Андрей Ярмоленко Артем Милевский Украина Бельгия Лига Наций
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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