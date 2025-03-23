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Бывший нападающий сборной Украины дал прогноз на предстоящий поединок с Бельгией

Национальная сборная Украины

Не проиграют?

Бывший нападающий сборной Украины дал прогноз на предстоящий поединок с Бельгией

Фото: Чорноморець

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко попытался спрогнозировать ход событий в матче Лиги наций между сборной Бельгии и сине-желтыми.

"Конечно, очень жаль, что несколько дней назад в испанской Мурсии украинская сборная не довела дело до разгрома. Ведь под занавес поединка могли забить еще. Тем не менее добытый гандикап в два мяча - это серьезно. И футбольная общественность не поймет, если позволим бельгийцам взять реванш с нужным счетом.

Все же, я склоняюсь к тому, что украинцы не проиграют. Победа в Мурсии добавила им уверенности в своих силах и вдохновения. Главное не заниматься, как говорится, выстраиванием автобусов у своих ворот, хотя бельгийцы в родных стенах будут пытаться давить. Важно действовать организованно и воспользоваться своими "козырями": умело действовать в отборе в среднем блоке и стремительно контратаковать. Сейчас бельгийцы уже не тянут на уровень топ-сборной", - сказал Гецко.

Напомним, главная команда Украины проведет ответный матч против Бельгии в воскресенье, 23-го марта. Начало - в 21:45.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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