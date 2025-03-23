Бывший нападающий сборной Украины дал прогноз на предстоящий поединок с Бельгией

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко попытался спрогнозировать ход событий в матче Лиги наций между сборной Бельгии и сине-желтыми.

"Конечно, очень жаль, что несколько дней назад в испанской Мурсии украинская сборная не довела дело до разгрома. Ведь под занавес поединка могли забить еще. Тем не менее добытый гандикап в два мяча - это серьезно. И футбольная общественность не поймет, если позволим бельгийцам взять реванш с нужным счетом.

Все же, я склоняюсь к тому, что украинцы не проиграют. Победа в Мурсии добавила им уверенности в своих силах и вдохновения. Главное не заниматься, как говорится, выстраиванием автобусов у своих ворот, хотя бельгийцы в родных стенах будут пытаться давить. Важно действовать организованно и воспользоваться своими "козырями": умело действовать в отборе в среднем блоке и стремительно контратаковать. Сейчас бельгийцы уже не тянут на уровень топ-сборной", - сказал Гецко.