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Экс-голкипер Динамо сказал, кого хочет видеть в составе сборной Украины в матче против Бельгии

Национальная сборная Украины

Будет так?

Экс-голкипер Динамо сказал, кого хочет видеть в составе сборной Украины в матче против Бельгии

Фото: Нива В

Новина українською

Бывший вратарь "Динамо" Владимир Цыткин поделился мыслями, кто должен сыграть на позиции правого защитника в составе сборной Украины во втором матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

- Кстати, с точки зрения бывшего вратаря, как сыграл в Мурсии наш кипер Андрей Лунин?

- Он не подвел, хотя и не имел достаточной игровой практики на клубном уровне. Тем не менее, при таких обстоятельствах то огромное психологическое давление перед битвой в Генке может сыграть негативную роль и если бы была моя воля, то я бы доверил пост №1 Анатолию Трубину. По выступлениям за сборную к нему не может быть никаких вопросов. Хотя это мой вариант, а последнее слово за Сергеем Ребровым, который отвечает за результат.

- Тогда кому бы вы отдали правый фланг защиты, учитывая, что из-за травм выбыли Ефим Конопля и Алексей Сыч?

- Александру Зинченко, который в Мурсии доказал свой универсализм.

- Но ведь без него могут возникнуть проблемы в средней линии?

- Это все равно, что гадать на кофейной гуще. А, что если Сергей Ребров решит сыграть в пять защитников или с парой опорников или может рискнет и впереди будет дуэт нападающих? Как видите, вариантов хватает и все будет зависеть от самочувствия игроков и тактики, которая будет взята на вооружение.

- И все же, если Зинченко таки передислоцируется в защиту, то кто может заменить его в центре поля?

- Я считаю, что место Георгия Судакова не на левом фланге полузащиты, а в средней зоне. А на бровке могут быть эффективными Виктор Цыганков или Алексей Гуцуляк, а еще есть Андрей Ярмоленко.

- Теперь о нападении.

- Здесь все будет зависеть успеет ли восстановить боевую спортивную форму после болезни Артем Довбик и на какой схеме остановит свой выбор Ребров. Если на контрнаступательной, то здесь больше пользы принесет Владислав Ванат с его мобильностью. Когда же акцент будет сделан на позиционном обмене ударами, то тогда выгоднее задействовать впереди Довбика или Романа Яремчука.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
23.03.2025 в 17:41
Я вважаю, що місце Георгія Судакова не на лівому фланзі півзахисту, а в середній зоні. 100%
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
23.03.2025 в 17:41
Я вважаю, що місце Георгія Судакова не на лівому фланзі півзахисту, а в середній зоні. 100%
Ответить
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