Пять защитников и без Довбика и Яремчука. Стартовые составы на матч Бельгия - Украина

Сегодня сборная Украины в Генке сыграет ответный поединок против сборной Бельгии.

Сергей Ребров выставил следующих 11-ти футболистов, вышедших с первых минут:

Лунин - Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Зинченко - Судаков, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк - Ванат

Имеем трех центральных защитников - Сваток, Забарный и Матвиенко. Справа в обороне в силу травм Сыча и Конопли сыграет Александр Зинченко.

Отмечаем дебют в основном составе Ярмолюка - он закроет центр поля вместе с Калюжным. На острие атаки - не Довбик и не Яремчук, а Ванат.

Руди Гарсия выпустил такой стартовый состав. Обратим внимание, что нет Куртуа в старте.

Селс – Дебаст, Фас, Менье, Кастань - Раскин, Де Брюйне, Троссар, Ванакен, Докю - Лукаку

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Напомним, что первый матч сборная Украины выиграла со счётом 3:1. Ответный поединок начнётся в 21:45 по киевскому времени.