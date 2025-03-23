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Пять защитников и без Довбика и Яремчука. Стартовые составы на матч Бельгия - Украина
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня сборная Украины в Генке сыграет ответный поединок против сборной Бельгии.
Сергей Ребров выставил следующих 11-ти футболистов, вышедших с первых минут:
Лунин - Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Зинченко - Судаков, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк - Ванат
Имеем трех центральных защитников - Сваток, Забарный и Матвиенко. Справа в обороне в силу травм Сыча и Конопли сыграет Александр Зинченко.
Отмечаем дебют в основном составе Ярмолюка - он закроет центр поля вместе с Калюжным. На острие атаки - не Довбик и не Яремчук, а Ванат.
Руди Гарсия выпустил такой стартовый состав. Обратим внимание, что нет Куртуа в старте.
Селс – Дебаст, Фас, Менье, Кастань - Раскин, Де Брюйне, Троссар, Ванакен, Докю - Лукаку
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Напомним, что первый матч сборная Украины выиграла со счётом 3:1. Ответный поединок начнётся в 21:45 по киевскому времени.
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