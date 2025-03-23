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Национальная сборная Украины

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Пять защитников и без Довбика и Яремчука. Стартовые составы на матч Бельгия - Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени

Пять защитников и без Довбика и Яремчука. Стартовые составы на матч Бельгия - Украина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня сборная Украины в Генке сыграет ответный поединок против сборной Бельгии.

Сергей Ребров выставил следующих 11-ти футболистов, вышедших с первых минут:

Лунин - Миколенко, Матвиенко, Сваток, Забарный, Зинченко - Судаков, Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк - Ванат

Имеем трех центральных защитников - Сваток, Забарный и Матвиенко. Справа в обороне в силу травм Сыча и Конопли сыграет Александр Зинченко.

Отмечаем дебют в основном составе Ярмолюка - он закроет центр поля вместе с Калюжным. На острие атаки - не Довбик и не Яремчук, а Ванат.

Руди Гарсия выпустил такой стартовый состав. Обратим внимание, что нет Куртуа в старте.

Селс – Дебаст, Фас, Менье, Кастань - Раскин, Де Брюйне, Троссар, Ванакен, Докю - Лукаку

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Напомним, что первый матч сборная Украины выиграла со счётом 3:1. Ответный поединок начнётся в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Artist@@@ (Прага)
23.03.2025 в 21:40
Долбик по.уй! Без этого краще!
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0
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Комментарии 8
Artist@@@ (Прага)
23.03.2025 в 21:40
Долбик по.уй! Без этого краще!
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
23.03.2025 в 21:13
Зрозуміло. Основа вийде у другому таймі. Головне не отримати повний кошик за цей час
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1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.03.2025 в 21:12
Автобус в нікуди... Закінчиться це сумно..
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0
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Matachorros (Chicago)
23.03.2025 в 21:02
Узнаю Сирожу, будет играть в автобус. В целом для Бельгии это удобный состав.
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3
0
Goodwin95 (Киев)
23.03.2025 в 20:56
Жаль, что скамейка запасных короткая, а то можно было бы и в 10 защитников сыграть
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1
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slayer (Odessa)
23.03.2025 в 20:42
Ярмолюк, на якій позиції грає? підкажіть.
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1
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okolegko (Київ)
23.03.2025 в 21:10
Там крім трьох цз і Ваната взагалі нічого не зрозуміло
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okolegko (Київ)
23.03.2025 в 21:11
Ну іще МікалЄнка вдогонку
 
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