Национальная сборная Украины
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Коноплянка признался, кого хочет видеть в сборной Украины
Удивляется, почему его нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка сказал, что в сборную Украины нужно вызвать полузащитника "Ракува" Владислава Кочергина.
"Для меня Кочергин на этой позиции - шестерка и восьмерка на поле - он для меня тот, кто может помочь сборной Украины. Но не знаю, почему его нет в национальной команде", - сказал Коноплянка.
В этом сезоне Кочергин сыграл за польскую команду провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:ВЗБІРНА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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