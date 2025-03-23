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Коноплянка признался, кого хочет видеть в сборной Украины

Национальная сборная Украины

Удивляется, почему его нет

Коноплянка признался, кого хочет видеть в сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка сказал, что в сборную Украины нужно вызвать полузащитника "Ракува" Владислава Кочергина.

"Для меня Кочергин на этой позиции - шестерка и восьмерка на поле - он для меня тот, кто может помочь сборной Украины. Но не знаю, почему его нет в национальной команде", - сказал Коноплянка.

В этом сезоне Кочергин сыграл за польскую команду провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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