Коноплянка признался, кого хочет видеть в сборной Украины

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка сказал, что в сборную Украины нужно вызвать полузащитника "Ракува" Владислава Кочергина.

"Для меня Кочергин на этой позиции - шестерка и восьмерка на поле - он для меня тот, кто может помочь сборной Украины. Но не знаю, почему его нет в национальной команде", - сказал Коноплянка.