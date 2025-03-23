  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас

Национальная сборная Украины
Обновлено

"Сине-желтые" расклеились в концовке...

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас

Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В определенном смысле со стартовым составом удивили оба наставника. Со стороны бельгийцев неожиданно на скамейке запасных остался Тибо Куртуа. Второго дерби подряд между голкиперами мадридского "Реала" не получилось, хех. Первого номера "сливочных" заменил 33-летний Селс из "Ноттингема".

В свою очередь, Сергей Ребров перекроил свой ростер значительно масштабнее. Во-первых, мы вышли играть в линию из трех центрбеков, да и по сути в формации из 5 защитников - с Зинченко (справа) и Миколенко на флангах. К тому же, с первых минут в Генке вышли Ярмолюк, Ванат и Гуцуляк. А в запасе остался своего времени ждать Довбик.

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас - изображение 1

А вот общий сценарий начала игры уже никого не удивлял. "Сине-желтые" действовали в гостях, и именно "красным драконам" нужно было сокращать гандикап после первого матча. Поэтому, именно подопечные французского специалиста большую часть игрового времени владели мячом и заставляли нас глубоко садиться на свою половину. Это преимущество хозяев в контроле вылилось в опасный момент у Менье. Однако, мало того, что Лунин парировал удар бельгийца, так еще и был зафиксирован офсайд.

Тем не менее, украинцы точно не закрывались и тоже огрызались. Моментами даже казалось, что это именно бельгийцы ведут в счете по итогам двух матчей. Руди Гарсия вряд ли был доволен действиями своих футболистов. Уж слишком пассивно иногда хозяева выглядели. Мы же играли от соперника и особо не нервничали. И правильно!

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас - изображение 2

"Дьяволы" в основном атаковали через фланг Менье - Миколенко. Активным и заметным в центре был традиционно Де Брюйне. Украинцы нередко числом встречали Кевина. В частности, на экваторе первого тайма хавбек "Ман Сити" пытался попасть в дальний угол наших ворот из-за пределов штрафной зоны. Но, к счастью, мяч разминулся с крестовиной. На этот выстрел бельгийца своим крученым ударом ответил его бывший партнер в составе "горожан" - Зинченко.

При этом концептуально бельгийцы не предлагали каких-то фундаментальных идей. Все сводилось к банальным верховым забросам и навесам с флангов. Да и сама игра была не слишком зрелищной - 0:0 по ударам в створ по состоянию на конец первой половины.

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас - изображение 3

Перед перерывом хозяева немного прибавили, но больше чем рикошет после попадания Де Брюйне с углового в стойку от Ваната - и вспомнить практически нечего. Еще был первый удар в створ в матче от того же Кевина, однако Лунин все контролировал и вытащил из-под перекладины. В поле зрения часто попадал и Доку, но с принятием решений в завершающей стадии были проблемы.

После паузы бельгийцы отдохнули и ощутимо повысили ритм и скорости. Вышеупомянутый Доку пробросил на скорости Зинченко и прострелил в центр на Ванакена. Благо, снова максимально надежно отработал Лунин и успешно отразил этот удар в упор.

Впоследствии, невероятная (!) возможность была у Лукаку. Футбольный Бог однозначно выступил на нашей стороне! Ромелу в этом эпизоде включил худшую версию себя и не забил в пустые после подачи с углового. Забить там было легче, чем промазать, поскольку Лунин уже был отыгран. Очень повезло "сине-желтым".

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас - изображение 4

Примечательно, что наставники обеих команд вообще не спешили с изменениями в составах. Ну, видно и Гарсию, и Реброва все устраивало. К сожалению, доиграть эту встречу до конца не сумел Миколенко. Подозрение на мышечную травму. Коуч украинской сборной не стал делать лишь ротацию по позиции и провел сразу тройную замену. Тренер бельгийцев тоже не промолчал в этом плане и освежил атакующую линию.

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас - изображение 5

Только на поле появились свежие футболисты, как мы пропустили... Сработала как раз опция Гарсии - отличился Де Кейпер. Замены точно пошли на пользу именно "красным дьяволам". Хозяева заиграли с более высокой интенсивностью.

Моменты от бельгийцев начали сыпаться с новой силой... Де Брюйне филигранно подал в штрафную, а Лукаку пробил с разворота "полуножницами" и уже на этот раз не промахнулся. Вот теперь уже стало вообще тревожно. Эту нервозность мог снять вышедший на замену Довбик, но не только Куртуа у Бельгии может тянуть.

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас - изображение 6

Замены Гарсии и Реброва сыграли с абсолютно полярным успехом. До этого спокойная игра превратилась в неконтролируемый хаос в оба курса. Бельгийцы до этого выглядели вяло и достаточно безыдейно, но включились на полную в концовке. Класс есть класс, тут не попрешь. А казалось, что все под нашим контролем...

"Красные дьяволы" окончательно нарастили давление и пошли в финальный штурм. Под влиянием которого выстоять нам не удалось. Де Брюйне классно сыграл пяткой, Ванакен разрезал между линиями, а Лукаку с нерабочей правой низом прошил нашего вратаря. 3:0.

Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас - изображение 7

А счастье было так близко... Это футбол. Команды отыграли с абсолютно зеркальным успехом. Бельгийцы сыграли вяло два тайма первой встречи, и первую половину второй. Мы выдали феерические 20 минут в первом поединке, а "красные дьяволы" сделали результат за 15 во втором.

"Сине-желтые" выступили достойно, без сомнения. В силу текущего уровня собственных сил и возможностей. Критиковать наших ребят не хочется. Нужно просто констатировать, что на данном этапе развития мы еще не доросли до возвращения в элитный дивизион европейского футбола. Необходимо набираться опыта. Дальше будет.

А так, пока имеем ощущение дежавю из Парижа в 2013-м году. Не так ли?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Стыковые матчи Лиги наций УЕФА 2024/25

Путь дивизионов A/B

Ответный матч

Воскресенье, 23-е марта

Бельгия, Генк. Стадион "Сегека-Арена"

Бельгия - Украина 3:0

(Первый матч - 1:3)

Голы: Де Кейпер 70, Лукаку 76, 86

Бельгия: Селс, Менье (Де Кейпер 69), Фас, Дебаст, Кастань, Раскин (Хейнен 90), Ванакен, де Брюйне, Троссард (Салемакерс 69), Доку, Лукаку.

Запасные: Куртуа, Вандевоордт, Мокьо, де Кейпер, Салемакерс, Опенда, Люкбакио, де Винтер, де Кетеларе, Мехеле, Хейнен, Бачуайи.

Главный тренер: Руди Гарсия.

Украина: Лунин, Миколенко (Михайличенко 69), Матвиенко, Сваток (Ярмоленко 89), Забарный, Зинченко, Судаков (Цыганков 68), Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк (Ярмоленко 89), Ванат (Довбик 69).

Запасные: Трубин, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльский, Цыганков, Назаренко.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Предупреждения: Росен 5, Забарный 14, Зинченко 29, Гуцуляк 45+2, Ванат 58, Ванакен 90+4.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия).

По теме
yellow-arrow
Ребров: Для меня Лига наций – это более товарищеский турнир. Наша цель – попасть на ЧМ
yellow-arrow
Ребров: Многие игроки были уставшими. Сборная Бельгии была совсем другой и не предоставила нам шансы на быстрые атаки
yellow-arrow
Наш уровень? Потенциальные соперники сборной Украины в Лиге наций 2026/27
Украина Бельгия
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
24.03.2025 в 00:48
Старая добрая сборная.....все как всегда
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 98
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
24.03.2025 в 00:48
Старая добрая сборная.....все как всегда
Ответить
0
0
Daddygo (Харків)
24.03.2025 в 00:42
Я не вірю що це все вирішується в чесній боротьбі. Колись французів в першому матчі натягнули, але фіфа це не сподобалось, що французи можуть пролетіти і знайшли важелі впливу щоб ми злились. І знов теж саме, нафіг їм в єліті Україна замість Бельгії. Все це брехня про чесний спорт.
Ответить
0
4
avatar
Spokoyno (Київ)
24.03.2025 в 00:41
Не стріляйте у тапера Він грає, як вміє Спробуйте самі краще зіграти чи побудувати гру збірної! Скільки на наших не гони, але з Ваната/Довбика Лукаку не вийде, як із Судакова де Брюйне! Чи задоволений я тим що продемонструвала наша збірна? НІТ! Але і наш Запорожець теж до Формули 1 не дотягує! PS Хоч такий задел уступати "підстаркуватим зіркам" це неподобство! А чи був у тренерського штабу необхідний ресурс відстояти потрібний ресурс ще те питання. Всі бачили, здавалось би Ребров освіжив склад, який відбивався з останніх сил, а це рішення розвалило те що трималося на вдалій грі Луніна!
Ответить
1
1
avatar
Manowar (Харьков)
24.03.2025 в 00:39
риброфф урод когда ты уже уйдешь в отставку??
Ответить
0
0
CVK1993 (Рівне)
24.03.2025 в 00:39
Якщо збірна України зіграє за результатами з хорватами, як із бельгійцями, то буде все добре. Решту матчів, надіюся виграють.
Ответить
0
0
Prideman (Lviv)
24.03.2025 в 00:35
Гарно злили
Ответить
1
1
Kaiso Vegas
24.03.2025 в 00:34
Після перегляду навіть не можна сказати, що хтось з гравців об'єктивно провалив гру: майже усі грали з гарною самовіддачею, також, на диво, гарна фізична підготовка була. Калюжний - це просто відкриття для збірної (достойна заміна Степаненку) А от через тупорилу тактику (як наслідок - втому) вкінці посипались Не вистачало, все ж таки, нашого Доку (Мудрика), та Маліни на заміну втомленому Ярмолюку P. S.: але рівень наших гравців - досить пристойний, чого не скажеш за головного тренера (засіла меньшовартісність у голові Сірожі)
Ответить
1
1
George_D (Харьков)
24.03.2025 в 00:25
Прям де-жа-вю 2013 года. Дома выносим французов 2:0, почти идеальный счет перед ответкой. И та же тактика (урологическая) в ответке - 0:3. Но то был Фоменко, которого после второго матча не ругал за тактику только ленивый. А это Ребров! Что ни говори, а традиции у нас чтут!
Ответить
0
0
Sanjobar (Севастополь)
24.03.2025 в 00:22
Из раза в раз все одно и тоже. Надеются, что удержат, что прокатит. Два защитника АПЛ, в этот раз точно прокатит. Но оно не прокатывает!Пора, уже давно менять менталитет. Даже, если бы удержали, все равно на "такое" смотреть стыдно.
Ответить
1
0
Mischa (Львів)
24.03.2025 в 00:18
Сцико-футбол від Реброва – це коли єдина надія на гол – автогол суперника або рикошет від голуба, що пролітав над стадіоном
Ответить
1
1
avatar
Барсeлонец
24.03.2025 в 00:20
Или ослепить вратаря зубами Зинченко. ))
Ответить
1
2
bikr632002 (Mississauga)
24.03.2025 в 00:18
Не проблема програти, навіть розгромно, всяке буває. А скажіть мені чи грає ще якась збірна в такий убогий(бий - біжи, а бігти нікому) футбол? Хіба вірмени. Ну як можна так грати? Для кого це? П.С. Забарний сьогодні неприємно здивавав, дуже багато помилявся.
Ответить
1
0
CVK1993 (Рівне)
24.03.2025 в 00:16
Зіграли, як могли. Результат протистояння відповідає класу команд. Результат першого матчу, це швидше вина Бельгії, ніж заслуга збірної України. Претензій до бажання виграти і навіть до гри в мене немає. В кого є претензії, зараз є де показати чудеса на які ви здатні. Вперед. А для України ліга Б навіть краще. Будуть кращі результати і вищий рейтинг, як сказав Де Брюйне.
Ответить
1
2
Andrumas (Düsseldorf)
24.03.2025 в 00:19
А лига С ещё лучше! Мне просто интересно: где по этой игре и статистике ты увидел желание выиграть у сборной Украины?!?!?!
Ответить
0
2
Morphyk7 (Черновцы)
24.03.2025 в 00:23
Шо ти ноешь. Из-за таких нытиков как ты и реброва, так и играем
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
24.03.2025 в 00:16
Голи створю є півзахист. А у Бельгії він сьогодні висів на наших воротах і було лише питання часу коли це напруження принесе результат. Треба було грати як у 1 матчі нічого не видумувати. Всі хто грають в автобус зливаються. Тільки Маур вміє в нього грати з результатом
Ответить
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
24.03.2025 в 00:14
Гениальная тактика сидеть в защите, причем не сушить игру - нет, а именно тупо отбиваться. Первый гол: Цыганков только вышел на поле, но видимо не играть, а смотреть футбол, а бельгиец (так же только вышедший!) бороться за мяч и результат, выиграл мяч и забил гол. Второй гол: Де Брюйне имел уйму времени и пространства для хорошей подачи, а в штрафной Лукаку спокойно стоял за спиной Матвиенко.. Где тонко, там и рвётся, бельгийцы весь матч атаковали благодаря мега тактику, а защита наша никогда надёжностью не отличалась. Надежны только фанатики и лизатели ануса реброва, ведь выигрывает ребров, а проигрывает команда, и вообще: футбол выживает, бедные футболисты только о войне думают, и кто если не ребров и т.д. продолжение увы следует...
Ответить
3
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.03.2025 в 00:14
Не ругайте тренера, или игроков. Они просто слабаки
Ответить
3
1
avatar
Барсeлонец
24.03.2025 в 00:17
Мудро.
Ответить
1
2
avatar
Барсeлонец
24.03.2025 в 00:17
отв
Ответить
1
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.03.2025 в 00:19
Там Испанцы с Куманом сейчас будут пенальти друг другу бить.)))
 
1
0
MaximSK (Киев)
24.03.2025 в 00:13
После этого матча вывод Матвиенко и Сваток не тянут на уровень таких матчей, стоило им остаться один на один с Лукаку и он их порвал как детей, особенно позорный первый гол, Матвиенко пора завязывать с футболом после такого позора, как можно было проиграть силовую борьбу так что ты отлетел на несколько метров так что Лукаку потом расстрелял ворота.
Ответить
1
0
grasshopper1 (Харьков)
24.03.2025 в 00:11
На жаль у попередній грі травмувалися 2 захисника. Якщо б не травмувалися , то можна б було грати в 7 захисників
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000 (Харьков)
24.03.2025 в 00:11
Шева сделал Реброву зарплату одну из самых высоких среди всех тренеров в мире ((((( Куда он уйдёт с этой кормушки ???
sticker
Ответить
1
2
avatar
Американец 2000 (Харьков)
24.03.2025 в 00:06
Надо было выпускать Рыкуна , он бы показал как играть надо в футбол !!!!
sticker
Ответить
2
0
avatar
Babulyak (Прилуки)
24.03.2025 в 00:06
Ся сміяли ся сміяли тай ся всрали як завжди. Щось Ребров не то робить. Один удар у ствір то на захист грали певно. Так завжди граємо на захист і в кінці отримуємо. Маркевич вперед!
Ответить
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
24.03.2025 в 00:05
Сцикофутбол «від результату» першого матчу
Ответить
5
0
avatar
Барсeлонец
24.03.2025 в 00:09
Сцыклофутбол.
Ответить
0
1
Геродот (Винница)
24.03.2025 в 00:05
Такой шанс имели выйти в группу "А" и профукали так бездарно. И это при том, что сборная Бельгии на сегодня не выглядит сильнее нашей. Здесь прямая вина Реброва, ну не его уровень сборная. Команда наша сегодня была никакая - владение мячом 35% против 65 у бельгийцев, нанесли всего один удар за всю игру в створ ворот сборной Бельгии против 6 у бельгийцев. Как при такой игре можно выиграть? К сожалению, не нашлось в нашей команде и лидера, вроде Лукаку, который бы повел команду вперед. Как вывод: Реброву явно пора на выход, только вот захочет ли Шевченко отправить своего дружбана в отставку? В этом есть большие сомнения.
Ответить
1
0
Зритель (Харьков)
24.03.2025 в 00:07
Сборная Бельгии, увы - выглядит намного сильнее нашей. Нужно быть объективными.
Ответить
0
5
avatar
Барсeлонец
24.03.2025 в 00:08
Выглядит сильнее нашей, выглядит. Это же очевидно.
Ответить
0
2
avatar
Барсeлонец
24.03.2025 в 00:04
Вообще то могли попасть и больше, Лукака мазал, Луня тащил... Так шо всё правильно, всё по делу, мы сегодня были на голову слабее белгов. А первый матч это просто аномалия, такое в футболе бывает.
Ответить
2
2
Siren05 (Мариуполь)
24.03.2025 в 00:04
Учитывая то, что наши в спарных играх, как правило, во второй игре играют хуже, был уверен, что второй матч наши дай бог удержат ничейку. А скорее всего проиграют. Так и получилось. Но надеялся, что не пропустят 3 гола. Но в данной игре поддерживаю тех, кто говорит, что игра проиграна тренером. Даже после первого тайма могли сыграть более раскованно, с хотя бы попытками на атаку. Но бездарный автобус еще никого не спасал. А защита у бельгийцев не идеальная. Если бы играли более смело могли бы 1-2 гола и забить. Но при такой выбранной схеме игры уже не перестроишься. Так что проигрыш заслуженный, к сожалению.
Ответить
3
1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
24.03.2025 в 00:03
Ребров - сцикун. Все.
Ответить
7
0
Mischa (Львів)
24.03.2025 в 00:03
Ребров – чудовий тренер, але не всі можуть це зрозуміти. Вірніше, зрозуміти можуть не тільки лише всі – мало хто може це усвідомити.
Ответить
1
2
Серпень (Voznesensk)
24.03.2025 в 00:02
Поразка - виключно тренерська.
Ответить
7
0
avatar
okolegko (Київ)
24.03.2025 в 00:02
Головне що сірожа спаскудив виграшну жовту форму збірної. Тепер вона ніяка не виграшна
Ответить
0
0
avatar
Барсeлонец
24.03.2025 в 00:12
А тебя ЭТО волнует?
Ответить
0
1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.03.2025 в 00:01
Не хочеться кидати камінь в наш город. Ми просто слабші. Можна тільки гадати як би склався для нас матч, якби ми не зробили ставку на тотальний захист, але програли ще й тактично.
Ответить
0
3
Серпень (Voznesensk)
24.03.2025 в 00:01
Закономірно. Даремно трубили дифірамби після першої гри. Це реальний рівень С.С. Реброва. Стало ясно ще перед грою по складу - автобус. Автобус і боягузливий футбол. З самого початку грали на затяжку.
Ответить
6
0
avatar
haymov18 (Днепр )
23.03.2025 в 23:59
Все нормально ,проиграли более сильной команде-нам лучше играть в В-ТАМ хоть есть шанс быть на 1 месте...
Ответить
1
4
avatar
Американец 2000 (Харьков)
23.03.2025 в 23:59
Не стыдно вам перед воинами нашими героями ??? Реброва на ноль отправить надо (((((
sticker
Ответить
5
1
shat1970 (киев)
23.03.2025 в 23:59
тот сучёнок слил сборную росиянам питух
Ответить
2
2
August 71 (Харьков)
23.03.2025 в 23:58
Как наши ребята порадовали наших врагов, справжни герои.
Ответить
2
0
andromed
23.03.2025 в 23:58
Всех в штурмовую бригаду вместе с главным физруком страны Сирожкой Е.б.ловым!
Ответить
6
2
avatar
Американец 2000 (Харьков)
23.03.2025 в 23:57
Выход Бревноленко похож как две капли воды на выход тимощука , когда нам надо было кров из носу забивать , - горе п - ры тренеры выпускают для статистики этих долбодятлов ((((((((
sticker
Ответить
7
2
avatar
Fatodeton (Київ-Барселона)
23.03.2025 в 23:56
sticker
Ответить
0
0
Sanjobar (Севастополь)
23.03.2025 в 23:56
Так играть за сборную страны!... А говорили Блохин физрук, беляш...Там хоть мотивация была, да и Альтман хоть шо то. А здесь...Реброва в топку. "Европейский тренер" Тупо тянуть время. 2!!! Желтых карточки за задержку!Если Сережа мужчина, он напишет "по собственному"
Ответить
7
1
avatar
Американец 2000 (Харьков)
24.03.2025 в 00:01
А если он пи - ар ????
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяна)
24.03.2025 в 00:02
Настоящий мужчина уже б после евро написал
Ответить
2
0
Sanjobar (Севастополь)
24.03.2025 в 00:05
Или одна желтая. Зина точно Лунин??? Или показалось. Ни хочу даже смотреть. Он на нее в любом случае тоже "наиграл"
Ответить
0
0
avatar
Барсeлонец
23.03.2025 в 23:55
Я перед матчем предполагал, шо у нас естественно будет двухэтажный автобус, но будут и контры. Какой же я был наивный...
Ответить
7
1
kalan-86 (Анкара)
24.03.2025 в 00:03
Я был еще наивнее тебя… думал сыграют средним блоком и будут качать Бельгию, а эти сели в глухую оборону. Про тактику конченого Серожи можно было прочитать по выражению лиц Лунина и Зинченко. Команда должна сама сейчас в раздевалке сказать аравийцу чтоб собирал чемодан и валил лесом со сборной.
Ответить
4
0
vlapa (Киев)
24.03.2025 в 00:23
А я був ще наївніше - думав, що наші покажуть атакуючу гру і пройдуть
Ответить
1
0
Ariakiev01 (Київ)
23.03.2025 в 23:54
Війшов в Історію з Фоменком, але наскільки я памятаю у Фоменка в грі з Французами було покраще ніж автобус та 1 удар і 29% володіння мячем
Ответить
7
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.03.2025 в 23:55
100%
Ответить
1
1
Karamba911 (Львів)
23.03.2025 в 23:53
В першому матчі скорше бельгійці зіграли дуже погано ,чим ми добре. Тут не випадок як зі збірною Франції, коли ми вийшли на другий матч з перевагою в 2 голи, тоді реально в гравців збірної був мандраж такий ніби вони вийшли перший раз на поле. Тут інакше бельгійці зібрались, а ми не потягнули. Результат після двох матчів закономірний, не тягне ця збірна з цим тренером на групу А- відбір у групі Б це показав.
Ответить
6
0
kalan-86 (Анкара)
23.03.2025 в 23:53
Долбаный, позорный, трусливый Ребров. Пожалуйста, не мучай команду и болельщиков, просто иди…
Ответить
11
0
avatar
Fatodeton (Київ-Барселона)
24.03.2025 в 00:10
Заодно и просроченно-скисшего пусть с собой прихватит
Ответить
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
23.03.2025 в 23:52
Как ребров хейтеров умывал.. Остановите же кто-то эту тренерскую машину! Хотя нет, исландцы с азербайджанцами тоже хотят ведь порадоваться
Ответить
0
0
avatar
Prach13 (Дрогобич)
23.03.2025 в 23:52
Роздавити бельгійців в першій грі і вийти в другій що б сидіти у своїй штрафній?та навіть як би і не програли що з такою грою серожа хотів проповзти в еліту?ну а вихід довбика це називається тупий і ще тупіший!тупий випустив тупого що б той постояв в центрі!
Ответить
8
0
andromed
23.03.2025 в 23:52
Дежавю матча с Францией в 2013! Еблов - OUT!
Ответить
4
0
dalexx (Украина)
23.03.2025 в 23:51
Чекаємо чи вистачить цьому недотренеру заявити про свою відставку. Він та його босс Шева зовсім відірвані від України.
Ответить
4
1
cucumber (Киев)
23.03.2025 в 23:50
Знов невдача Рєброва з його глухим захистом. Я з початку був впевненим, що двобій Рєбров програє, ну не може людина нічого дати збірної, була маленька надія, що у другому таймі тренер змінить малюнок гри, але надія так й залишилась нездійсненою. вася огурцов
Ответить
5
1
MaximSK (Киев)
23.03.2025 в 23:50
Теперь еще осенью Украина займет третье место в группе, и все равно Реброва не уберут, он стал священной коровой. Видишь же что везде провалил турниры, а ему пофик, до конца жизни собирается быть главным тренером сборной
Ответить
4
1
vlapa (Киев)
23.03.2025 в 23:50
Що сказати про гру нашої збірної в цьому матчі? "узнаю брата колю"
Ответить
1
0
avatar
Барсeлонец
23.03.2025 в 23:50
Ну как можно играть в такой бздливый футбол и на шо-то рассчитывать, ну? Хотели, как лучше, а получилось, как всегда, блъ.
Ответить
2
2
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.03.2025 в 23:49
Хой , твій вихід , Сірьйожу підтримай !
Ответить
3
1
oleg.m.3972 (Харьков)
23.03.2025 в 23:48
Ну, что, Ребров... Обкакался ?! А какие дифирамбы пели...
Ответить
7
2
Sandra777 (Львів)
23.03.2025 в 23:48
Виний тільки тренер звільнити негайно
Ответить
9
2
Ariakiev01 (Київ)
23.03.2025 в 23:48
Сергій -опозорився. Автобус не для нас. Був впевнений що програють. Із за автобусу в атаці повні нулі
Ответить
9
1
Зритель (Харьков)
23.03.2025 в 23:47
Бельгія об'єктивно сильніша, нічого дивного.
Ответить
4
2
Sandra777 (Львів)
23.03.2025 в 23:46
Анти ребров новий термін в футболі .Ярмолюка треба було міняти ше на 55 хв але в нас сильний тренер.Позор
Ответить
4
2
mr_bin (Київ)
23.03.2025 в 23:46
Плюшеві створіння. Очікувано.
Ответить
2
2
dalexx (Украина)
23.03.2025 в 23:45
Тактика Рєброва погана. Матч програв він, а не команда
Ответить
9
2
vlapa (Киев)
23.03.2025 в 23:55
і команда також. мяч не тримався - частенько відскакував
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
23.03.2025 в 23:45
Особенно порадовал в конце толстожопый ярмола:)) не понимаю, почему сирожа себя не выпустил:))
Ответить
4
3
Моуринью (Днепропетровск)
23.03.2025 в 23:45
Замены бельгийцев сыграли, а наши нет. Цыганков не понял, куда попал, не пошёл на мяч, проиграв борьбу, а после этого выключился из игры, позволив забить. Сватка выпускали персонально против Лукаку, а в первом голе Лукаку почему то оказался Матвиенко , а во втором голе проиграл позиционно. Ну и Ярмолюк обрезал команду в центе поля. Гуцуляк сегодня был в роли зрителя. Очень много брака было у Забарного. В общем нужно было играть, а не стоять возле своих ворот, движения совсем не было.
Ответить
3
1
Kondor (Веселе)
23.03.2025 в 23:45
0-3 .Це і є рівень збірної Це іє рівень Реброва,як тренера збірної.Це і є рівень українського футболу.
Ответить
7
3
Sanjobar (Севастополь)
23.03.2025 в 23:44
Молодец Сережа Р!!! Сыкливый футбол никогда ни к чему хорошему не приводит.
Ответить
10
2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.03.2025 в 23:44
Те, про що написав перед матчем...:"Автобус в нікуди...Закінчиться сумно.."Получіть 3:0 і розслабтесь... Команда, яка виходить на поле захищатися, а не грати - програє з тріском!, що й доказано на ділі...
Ответить
5
1
avatar
okolegko (Київ)
23.03.2025 в 23:44
сірожа зіграв на утримання і... обгадився. Як неочікувано. Амінь
Ответить
6
2
Matachorros (Chicago)
23.03.2025 в 23:44
Хаха...ну что идиоты, любители сирожи, слопали. А вас предупреждали, что игры как не было так и нет. И те 3-1 в испании больше случайность, чем закономерность....Сирожа просто свали....ты уже достиг успеха, в том что сделал самую слабую сбу в истории. Просто свали
Ответить
3
2
avatar
Американец 2000 (Харьков)
23.03.2025 в 23:43
Позорище ((((((( Реброва на х.....
Ответить
4
2
Не люблю футбол (Хорол)
23.03.2025 в 23:43
Хай тепер грають з грузинами,албанцями...
Ответить
3
1
avatar
Барсeлонец
23.03.2025 в 23:43
Не шмагли.
Ответить
2
2
Sandra777 (Львів)
23.03.2025 в 23:43
Думаю гіршої гри ніколи не було за існовання фуболу , гнати в шию негайно
Ответить
4
2
Василь з конопель (Амстердам )
23.03.2025 в 23:43
Ось і казочці кінець нам прийшов звиздець
Ответить
2
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.03.2025 в 23:42
цыганков - днище! первый гол - 100% его!
Ответить
3
3
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.03.2025 в 23:43
Другий - матвєя .
Ответить
4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.03.2025 в 23:45
третий - сватка, НО в таких играх всё идёт до первого гола, а потом начинается...
 
1
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.03.2025 в 23:47
Та то таке ...
 
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
23.03.2025 в 23:42
И смех и грех. Стыдобень. Переключил на французов с хорватами. Вторые, хоть и пропустили дважды, но хотя бы играют в футбол. Наши со штрафной выйти не могут
Ответить
7
0
Не люблю футбол (Хорол)
23.03.2025 в 23:42
А я казав,ніхто їх туди не пустить.
Ответить
3
1
oda1979 (Запорожье)
23.03.2025 в 23:43
И кто же эти подонки?
Ответить
1
1
MaximSK (Киев)
23.03.2025 в 23:41
Ребров после этого матча должен либо уйти в отставку либо застрелиться. Это просто позор то что произошло во втором тайме! Все что мог все провалил этот тренеришка. Неудачник он, даже 2-0 не смог удержать против Бельгии не в форме
Ответить
7
2
Mexxxxx (Просяна)
23.03.2025 в 23:41
Какая стыдоба. Против такой дохлой команды это недоразумение выставило такой глубокий автобус. У него то Албания топовая команда то он Бельгию боялся, а тут такой повод сыграть в свой любимый трусливый футбол. И самое страшное он опять не уйдет. И опять все будут виноваты. Худший тренер за всю историю.
Ответить
7
2
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.03.2025 в 23:41
"hoy (Київ)21.03.2025 в 00:22Де гобліни які в тому році тут гнобили Реброва,тиша сосуть."
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости