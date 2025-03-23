Лига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас

В определенном смысле со стартовым составом удивили оба наставника. Со стороны бельгийцев неожиданно на скамейке запасных остался Тибо Куртуа. Второго дерби подряд между голкиперами мадридского "Реала" не получилось, хех. Первого номера "сливочных" заменил 33-летний Селс из "Ноттингема".

В свою очередь, Сергей Ребров перекроил свой ростер значительно масштабнее. Во-первых, мы вышли играть в линию из трех центрбеков, да и по сути в формации из 5 защитников - с Зинченко (справа) и Миколенко на флангах. К тому же, с первых минут в Генке вышли Ярмолюк, Ванат и Гуцуляк. А в запасе остался своего времени ждать Довбик.

А вот общий сценарий начала игры уже никого не удивлял. "Сине-желтые" действовали в гостях, и именно "красным драконам" нужно было сокращать гандикап после первого матча. Поэтому, именно подопечные французского специалиста большую часть игрового времени владели мячом и заставляли нас глубоко садиться на свою половину. Это преимущество хозяев в контроле вылилось в опасный момент у Менье. Однако, мало того, что Лунин парировал удар бельгийца, так еще и был зафиксирован офсайд.

Тем не менее, украинцы точно не закрывались и тоже огрызались. Моментами даже казалось, что это именно бельгийцы ведут в счете по итогам двух матчей. Руди Гарсия вряд ли был доволен действиями своих футболистов. Уж слишком пассивно иногда хозяева выглядели. Мы же играли от соперника и особо не нервничали. И правильно!

"Дьяволы" в основном атаковали через фланг Менье - Миколенко. Активным и заметным в центре был традиционно Де Брюйне. Украинцы нередко числом встречали Кевина. В частности, на экваторе первого тайма хавбек "Ман Сити" пытался попасть в дальний угол наших ворот из-за пределов штрафной зоны. Но, к счастью, мяч разминулся с крестовиной. На этот выстрел бельгийца своим крученым ударом ответил его бывший партнер в составе "горожан" - Зинченко.

При этом концептуально бельгийцы не предлагали каких-то фундаментальных идей. Все сводилось к банальным верховым забросам и навесам с флангов. Да и сама игра была не слишком зрелищной - 0:0 по ударам в створ по состоянию на конец первой половины.

Перед перерывом хозяева немного прибавили, но больше чем рикошет после попадания Де Брюйне с углового в стойку от Ваната - и вспомнить практически нечего. Еще был первый удар в створ в матче от того же Кевина, однако Лунин все контролировал и вытащил из-под перекладины. В поле зрения часто попадал и Доку, но с принятием решений в завершающей стадии были проблемы.

После паузы бельгийцы отдохнули и ощутимо повысили ритм и скорости. Вышеупомянутый Доку пробросил на скорости Зинченко и прострелил в центр на Ванакена. Благо, снова максимально надежно отработал Лунин и успешно отразил этот удар в упор.

Впоследствии, невероятная (!) возможность была у Лукаку. Футбольный Бог однозначно выступил на нашей стороне! Ромелу в этом эпизоде включил худшую версию себя и не забил в пустые после подачи с углового. Забить там было легче, чем промазать, поскольку Лунин уже был отыгран. Очень повезло "сине-желтым".

Примечательно, что наставники обеих команд вообще не спешили с изменениями в составах. Ну, видно и Гарсию, и Реброва все устраивало. К сожалению, доиграть эту встречу до конца не сумел Миколенко. Подозрение на мышечную травму. Коуч украинской сборной не стал делать лишь ротацию по позиции и провел сразу тройную замену. Тренер бельгийцев тоже не промолчал в этом плане и освежил атакующую линию.

Только на поле появились свежие футболисты, как мы пропустили... Сработала как раз опция Гарсии - отличился Де Кейпер. Замены точно пошли на пользу именно "красным дьяволам". Хозяева заиграли с более высокой интенсивностью.

Моменты от бельгийцев начали сыпаться с новой силой... Де Брюйне филигранно подал в штрафную, а Лукаку пробил с разворота "полуножницами" и уже на этот раз не промахнулся. Вот теперь уже стало вообще тревожно. Эту нервозность мог снять вышедший на замену Довбик, но не только Куртуа у Бельгии может тянуть.

Замены Гарсии и Реброва сыграли с абсолютно полярным успехом. До этого спокойная игра превратилась в неконтролируемый хаос в оба курса. Бельгийцы до этого выглядели вяло и достаточно безыдейно, но включились на полную в концовке. Класс есть класс, тут не попрешь. А казалось, что все под нашим контролем...

"Красные дьяволы" окончательно нарастили давление и пошли в финальный штурм. Под влиянием которого выстоять нам не удалось. Де Брюйне классно сыграл пяткой, Ванакен разрезал между линиями, а Лукаку с нерабочей правой низом прошил нашего вратаря. 3:0.

А счастье было так близко... Это футбол. Команды отыграли с абсолютно зеркальным успехом. Бельгийцы сыграли вяло два тайма первой встречи, и первую половину второй. Мы выдали феерические 20 минут в первом поединке, а "красные дьяволы" сделали результат за 15 во втором.

"Сине-желтые" выступили достойно, без сомнения. В силу текущего уровня собственных сил и возможностей. Критиковать наших ребят не хочется. Нужно просто констатировать, что на данном этапе развития мы еще не доросли до возвращения в элитный дивизион европейского футбола. Необходимо набираться опыта. Дальше будет.

А так, пока имеем ощущение дежавю из Парижа в 2013-м году. Не так ли?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Стыковые матчи Лиги наций УЕФА 2024/25

Путь дивизионов A/B

Ответный матч

Воскресенье, 23-е марта

Бельгия, Генк. Стадион "Сегека-Арена"

Бельгия - Украина 3:0

(Первый матч - 1:3)

Голы: Де Кейпер 70, Лукаку 76, 86

Бельгия: Селс, Менье (Де Кейпер 69), Фас, Дебаст, Кастань, Раскин (Хейнен 90), Ванакен, де Брюйне, Троссард (Салемакерс 69), Доку, Лукаку.

Запасные: Куртуа, Вандевоордт, Мокьо, де Кейпер, Салемакерс, Опенда, Люкбакио, де Винтер, де Кетеларе, Мехеле, Хейнен, Бачуайи.

Главный тренер: Руди Гарсия.

Украина: Лунин, Миколенко (Михайличенко 69), Матвиенко, Сваток (Ярмоленко 89), Забарный, Зинченко, Судаков (Цыганков 68), Ярмолюк, Калюжный, Гуцуляк (Ярмоленко 89), Ванат (Довбик 69).

Запасные: Трубин, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльский, Цыганков, Назаренко.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Предупреждения: Росен 5, Забарный 14, Зинченко 29, Гуцуляк 45+2, Ванат 58, Ванакен 90+4.

Арбитр: Даниэль Зиберт (Германия).