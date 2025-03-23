Фещук назвал футболиста, который пригодился бы сборной Украины в ответном матче с Бельгией

Футбольный эксперт Максим Фещук оценил сборную Бельгии и поделился ожиданиями от ответного матча Лиги наций с Украиной.

- Золотое поколение отходит, хотя их каждый турнир с начала 2010-х записывали в фавориты...

- Могу согласиться, ведь по своему потенциалу и именами такая команда должна была бы замахнуться на что-то серьезное в прайме. Де Брюйне и Лукаку уже не молодые футболисты. А какой выбор нападающих: За спиной Лукаку сидели Батшуайи, Ориги, Бентеке - это космос.

- Руди Гарсия еще не разобрался, какая команда ему досталась в наследство от Тедеско?

- Ответ на этот вопрос мы получим 23 числа в Генке.

- Какую игру вы ожидаете увидеть в Генке?

- В такой игре Мудрик нам бы пригодился. Когда нужно надежно сыграть сзади и ждать ошибку соперника. По такому матчу даже сложно сказать, какого форварда надо ставить - габаритного Яремчука или Довбыка или Ваната, который будет бежать и за счет того, что бельгийцы будут раскрываться находить щели, куда вбегать.