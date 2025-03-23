Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представитель АПЛ дебютировал в основном составе сборной Украины
Прогрессирует
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель АПЛ дебютировал в основном составе сборной Украины.
Егор Ярмолюк впервые вышел в стартовом составе национальной команды. В предыдущем матче полузащитник "Брентфорда" дебютировал за сборную, заменив травмированного Алексея Сыча.
В первом матче полузащитник сыграл 28 минут и результативными действиями не отметился.
Егор Ярмолюк играет за английский "Брентфорд".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сборная Украины играет в Генке ответный матч против Бельгии.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бельгия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Пять защитников и без Довбика и Яремчука. Стартовые составы на матч Бельгия - Украина
- Худобяк - о жизни на Кипре: Встаю везти детей в школу и вижу: сорван флаг у меня с машины
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн