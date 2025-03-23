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Представитель АПЛ дебютировал в основном составе сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Представитель АПЛ дебютировал в основном составе сборной Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Представитель АПЛ дебютировал в основном составе сборной Украины.

Егор Ярмолюк впервые вышел в стартовом составе национальной команды. В предыдущем матче полузащитник "Брентфорда" дебютировал за сборную, заменив травмированного Алексея Сыча.

В первом матче полузащитник сыграл 28 минут и результативными действиями не отметился.

Егор Ярмолюк играет за английский "Брентфорд".

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Напомним, что сборная Украины играет в Генке ответный матч против Бельгии.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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