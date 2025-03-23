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Вышел и забил. Сборная Украины пропускает в матче Лиги Наций. Видео гола
Второй гол бельгийца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины пропускает в матче Лиги Наций на 70-й минуте.
Салимайкерс отдал передачу, Забарный сбрасывал головой. Мяч попал к Де Кейперу. Передача на Доку. Нападающий отдал обратную передачу Де Кейперу и тот забил гол
Видео гола:
Это второй гол Де Кейпера в сборной Бельгии.
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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