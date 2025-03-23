Национальная сборная Украины
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Прошло несколько минут. Украина пропустила еще один гол от Бельгии
От нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины пропустила еще один гол от сборной Бельгии.
Хозяева пошли в атаку. Нашли Де Брюйне и сделали передачу. Капитан увидел Лукаку вблизи ворот Лунина, ассистировал и нападающий сделал свою работу.
Это 87-й гол нападающего за сборную.
Видео гола:
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По результатам двух матчей счет равный - 3:3.
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Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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vlotko (Броди)
23.03.2025 в 23:50
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