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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Прошло несколько минут. Украина пропустила еще один гол от Бельгии

Национальная сборная Украины
Обновлено

От нападающего

Прошло несколько минут. Украина пропустила еще один гол от Бельгии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины пропустила еще один гол от сборной Бельгии.

Хозяева пошли в атаку. Нашли Де Брюйне и сделали передачу. Капитан увидел Лукаку вблизи ворот Лунина, ассистировал и нападающий сделал свою работу.

Это 87-й гол нападающего за сборную.

Видео гола:

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По результатам двух матчей счет равный - 3:3.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
23.03.2025 в 23:50
Тільки великі оптимісти вірили в успіх нашої збірної. І не треба ганити їх за цю гру. Заміни послабили гру, вони розбалансували гру. З другої сторони , коли наша збірна успішно грала другі матчі? Оди раз таке було. Вони підсіли фізично. А для чого нам ця група А?
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Комментарии 8
vlotko (Броди)
23.03.2025 в 23:50
Тільки великі оптимісти вірили в успіх нашої збірної. І не треба ганити їх за цю гру. Заміни послабили гру, вони розбалансували гру. З другої сторони , коли наша збірна успішно грала другі матчі? Оди раз таке було. Вони підсіли фізично. А для чого нам ця група А?
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0
0
shat1970 (киев)
23.03.2025 в 23:43
кому нужно смотреть это убожество ? это всё равно , что слушать за большие деньги концерт безголосова певца только за его фамилию похожую на звезду
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August 71 (Харьков)
23.03.2025 в 23:40
Какой позор, твари безхребетные
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Matachorros (Chicago)
23.03.2025 в 23:39
настолько предсказуемый результат, аж смешно......вопрос тут только один, сирожа ....может все таки свалиш? Ну по доброй воле....ты сделал худшую сборную в истории СБУ..
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shat1970 (киев)
23.03.2025 в 23:38
Когда тренер очкошник , то футбола не будет . А виновник Матвиенко выродок сыкливый , постоянно рыки за спину и отворачивается от удара .
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.03.2025 в 23:35
Те, про що написав перед матчем...:"Автобус в нікуди...Закінчиться сумно.."Получіть 3:0 і розслабтесь... Команда, яка виходить на прле захищатися, а не грати - програє з тріском!, що й доказано на ділі...
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vlotko (Броди)
23.03.2025 в 23:42
А що, були шанси грати в атакуючий футбол?
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MaximSK (Киев)
23.03.2025 в 23:29
Если Украина сегодня не пройдет Бельгию, надо увольнять Реброва нафик, это не тренер просто
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