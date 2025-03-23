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Преимущество растаяло как снег весной. Бельгия забила, возможно, решающий гол в ворота сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Преимущество растаяло как снег весной. Бельгия забила, возможно, решающий гол в ворота сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгия забила, возможно, решающий гол в ворота сборной Украины.

Ярмолюк пытался сделать передачу на фланг, но мяч перехватил Де Кейпер. Бельгиец передал на Де Брюйне, тот пяткой передал на Ванакина. Футболист увидел Лукаку и отдал пас.

Видео гола:

Нападающий "Наполи" опередил Сватка и забил третий гол в ворота Украины.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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