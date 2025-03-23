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Преимущество растаяло как снег весной. Бельгия забила, возможно, решающий гол в ворота сборной Украины
Как много вопросов
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгия забила, возможно, решающий гол в ворота сборной Украины.
Ярмолюк пытался сделать передачу на фланг, но мяч перехватил Де Кейпер. Бельгиец передал на Де Брюйне, тот пяткой передал на Ванакина. Футболист увидел Лукаку и отдал пас.
Видео гола:
Нападающий "Наполи" опередил Сватка и забил третий гол в ворота Украины.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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