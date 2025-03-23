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Лига наций 2026/27. Определился дивизион, в котором будет играть Украина
Там, где были
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Украины уступила Бельгии в двухматчевом противостоянии за место в высшем дивизионе Лиги наций. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-желтых, а через несколько дней бельгийцы получили результат 3:0. По сумме двух матчей - 4:3 в пользу коллектива Гарсии.
Таким образом, сборная Украины осталась в Лиге В. В свою очередь Бельгия снова будет выступать в Лиге А.
Напомним, в этом сезоне украинцы заняли второе место в группе Лиги наций. Первой стала Чехия, третьей - Грузия, а замкнула квартет Албания.
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