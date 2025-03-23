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Национальная сборная Украины

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Лига наций 2026/27. Определился дивизион, в котором будет играть Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено

Там, где были

Лига наций 2026/27. Определился дивизион, в котором будет играть Украина

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины уступила Бельгии в двухматчевом противостоянии за место в высшем дивизионе Лиги наций. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-желтых, а через несколько дней бельгийцы получили результат 3:0. По сумме двух матчей - 4:3 в пользу коллектива Гарсии.

Таким образом, сборная Украины осталась в Лиге В. В свою очередь Бельгия снова будет выступать в Лиге А.

Читайте такжеЛига наций. Бельгия - Украина 3:0 (общ. 4:3). Элита пока что не для нас

Напомним, в этом сезоне украинцы заняли второе место в группе Лиги наций. Первой стала Чехия, третьей - Грузия, а замкнула квартет Албания.

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Украина Бельгия Лига Наций
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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dalexx (Украина)
23.03.2025 в 23:59
Почати далі з новим тренером, це найкраще. Без Рєброва, Шапаренко, Довбика, Ваната
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Комментарии 4
dalexx (Украина)
23.03.2025 в 23:59
Почати далі з новим тренером, це найкраще. Без Рєброва, Шапаренко, Довбика, Ваната
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0
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alex.belogubko (одесса)
23.03.2025 в 23:51
так они же не играли только отбивались --не заслужили сдали своими руками игру --это нельзя назвать игрой чистый БАЛЕТ
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Батько Махно (N)
23.03.2025 в 23:50
У нашей сборной, переходные матчи, всегда проблема. Да и по игре, увы...
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.03.2025 в 23:45
Ліга С нам ближче стає..
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