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Украина проиграла сборной Бельгии. Оценки за матч от статистических порталов
Неудачный матч
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украина проиграла сборной Бельгии в стыковом матче Дивизионов A / B.
Матч против сборной Бельгии закончился со счётом 3:0. По результатам двух матчей Украина проиграла 3:4.
Статистические порталы оценили матч.
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August 71 (Харьков)
24.03.2025 в 00:15
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