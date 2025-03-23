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Национальная сборная Украины

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Украина проиграла сборной Бельгии. Оценки за матч от статистических порталов

Национальная сборная Украины

Неудачный матч

Украина проиграла сборной Бельгии. Оценки за матч от статистических порталов

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина проиграла сборной Бельгии в стыковом матче Дивизионов A / B.

Матч против сборной Бельгии закончился со счётом 3:0. По результатам двух матчей Украина проиграла 3:4.

Статистические порталы оценили матч.

Украина проиграла сборной Бельгии. Оценки за матч от статистических порталов - изображение 1

Украина проиграла сборной Бельгии. Оценки за матч от статистических порталов - изображение 2
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Комментарии
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August 71 (Харьков)
24.03.2025 в 00:15
Обосрали всю страну, и сидят в студии еще обсасывают.
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Комментарии 1
August 71 (Харьков)
24.03.2025 в 00:15
Обосрали всю страну, и сидят в студии еще обсасывают.
Ответить
0
0

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