Болельщики сборной определили Льва матча

Украина разгромно уступила Бельгии во второй встрече плей-офф Лиги наций (0:3). Болельщики приняли участие в голосовании за лучшего игрока и выбрали "Льва матча".

Андрей Лунин оказался вне конкуренции. За него проголосовало 56% пользователей. Второе место занял Илья Забарный (12%), победивший в номинации в первой игре в Мурсии. Топ-3 замкнул Егор Ярмолюк (9%). Совсем чуть-чуть от него отстал Александр Зинченко (8%).

В последний раз вратаря признавали "Львом матча" еще в 1-м туре группового этапа Лиги наций с Албанией (1:2). Тогда наибольшее количество голосов получил Анатолий Трубин (22%).