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Болельщики сборной определили Льва матча

Национальная сборная Украины
Обновлено

В подобных поединках всегда трудно выбирать лучших

Болельщики сборной определили Льва матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина разгромно уступила Бельгии во второй встрече плей-офф Лиги наций (0:3). Болельщики приняли участие в голосовании за лучшего игрока и выбрали "Льва матча".

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Андрей Лунин оказался вне конкуренции. За него проголосовало 56% пользователей. Второе место занял Илья Забарный (12%), победивший в номинации в первой игре в Мурсии. Топ-3 замкнул Егор Ярмолюк (9%). Совсем чуть-чуть от него отстал Александр Зинченко (8%).

В последний раз вратаря признавали "Львом матча" еще в 1-м туре группового этапа Лиги наций с Албанией (1:2). Тогда наибольшее количество голосов получил Анатолий Трубин (22%).

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Национальная сборная Украины
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1 голосов
Источник:
Лев матчу
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Manowar (Харьков)
24.03.2025 в 00:44
Лунин не виноват в пропущенных. Вся вина висит на тупых защитниках.
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Комментарии 4
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Manowar (Харьков)
24.03.2025 в 00:44
Лунин не виноват в пропущенных. Вся вина висит на тупых защитниках.
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0
0
Зритель (Харьков)
24.03.2025 в 00:05
Ну, якщо воротар стає левом матчу при 0:3 - говорити більше нема про що.
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2
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vlapa (Киев)
24.03.2025 в 00:11
Дійсно, чому не Ванат?
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0
0
alex.belogubko (одесса)
23.03.2025 в 23:59
играть надо а не стоять в защите --сами виноваты значит не достойны повышения и перехвалили после 1 игры --посмотрели как не надо играть а игры и не было --был БАЛЕТ С ВЫХОДОМ
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