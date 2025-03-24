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Сергей Ребров: Играли против сильного соперника

Национальная сборная Украины
Обновлено

Главный тренер прокомментировал матч

Сергей Ребров: Играли против сильного соперника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвёл итоги матча против Бельгии. В интервью Megogo, тренер сказал, что сборная могла играть на атаку, но была усталость.

- Какие эмоции после матча?

- Какие эмоции, как у всех болельщиков. Все расстроены. Я считаю, что сегодня мы не заслуживали победы. Мы должны были играть с мячом и должны были играть вперед, но, к сожалению, мы играли против соперника, который был очень агрессивным сегодня и намного лучше контролировал мяч, чем в первой игре.

- В чем соперник прибавил?

- В агрессии, в желании, в прессинге, во всех компонентах прибавил.

- Когда произошел этот переломный момент для первого пропущенного?

- Не знаю. Я считаю, в первом тайме мы оборонялись низким блоком, но почти ничего не дали создать сопернику, однако во втором тайме ... ну мы играли через два дня, и многие игроки, которые играли в первой игре 90 минут, было достаточно трудно, поэтому в конце встречи была усталость.

- Могли ли мы активнее играть на атаку?

- Да, могли. Но, к сожалению, не сыграли. Как я уже говорил, мы играли против сильного соперника. Бельгия действительно топ-соперник и сегодня они это доказали.

- Стоит ли делать какую-то трагедию из того, что мы не вышли в дивизион А, или самое важное - это попасть на Чемпионат Мира?

- После игры все расстроены и считают, что это трагедия, но посмотрим завтра. Важно подготовиться к отборочному циклу.

У нас есть две товарищеские встречи, где мы можем проверить кандидатов и все, больше ничего нет. Поэтому задача попасть на Чемпионат Мира, будем готовиться к отборочным встречам.

Напомним, что сборная Украины проиграла Бельгии 0:3 и осталась в Дивизионе В Лиги Наций.

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Сергей Ребров Украина Бельгия
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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IW (Lemberg city)
24.03.2025 в 00:43
Що ж, раз на кілька років і палиця стріляє. В активі: 30' феєричної гри у другому таймі матчу в Мурсії+15' першого тайму матчу в Генку+10' рівної гри після третього пропущеного голу. В сумі ККД > 25 %, тобто втричі більше ніж ККД паровозу:-) В пасиві: очікуваний сумарний результат. А якщо серйозно: дякуємо, Станіславовичу, за ~ 1 тайм віри-надій-сподівань та гордості за команду. Ну і успіхів у кваліфікації Мундіалю-2026 з віце-чемпіонами світу!..
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Комментарии 2
IW (Lemberg city)
24.03.2025 в 00:43
Що ж, раз на кілька років і палиця стріляє. В активі: 30' феєричної гри у другому таймі матчу в Мурсії+15' першого тайму матчу в Генку+10' рівної гри після третього пропущеного голу. В сумі ККД > 25 %, тобто втричі більше ніж ККД паровозу:-) В пасиві: очікуваний сумарний результат. А якщо серйозно: дякуємо, Станіславовичу, за ~ 1 тайм віри-надій-сподівань та гордості за команду. Ну і успіхів у кваліфікації Мундіалю-2026 з віце-чемпіонами світу!..
Ответить
0
0
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
24.03.2025 в 00:13
Виставив двоповерховий автобус і каже: "Хотіли грати вперед". Нах...я ото пиз...іти?
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