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Сергей Ребров: Играли против сильного соперника
Главный тренер прокомментировал матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвёл итоги матча против Бельгии. В интервью Megogo, тренер сказал, что сборная могла играть на атаку, но была усталость.
- Какие эмоции после матча?
- Какие эмоции, как у всех болельщиков. Все расстроены. Я считаю, что сегодня мы не заслуживали победы. Мы должны были играть с мячом и должны были играть вперед, но, к сожалению, мы играли против соперника, который был очень агрессивным сегодня и намного лучше контролировал мяч, чем в первой игре.
- В чем соперник прибавил?
- В агрессии, в желании, в прессинге, во всех компонентах прибавил.
- Когда произошел этот переломный момент для первого пропущенного?
- Не знаю. Я считаю, в первом тайме мы оборонялись низким блоком, но почти ничего не дали создать сопернику, однако во втором тайме ... ну мы играли через два дня, и многие игроки, которые играли в первой игре 90 минут, было достаточно трудно, поэтому в конце встречи была усталость.
- Могли ли мы активнее играть на атаку?
- Да, могли. Но, к сожалению, не сыграли. Как я уже говорил, мы играли против сильного соперника. Бельгия действительно топ-соперник и сегодня они это доказали.
- Стоит ли делать какую-то трагедию из того, что мы не вышли в дивизион А, или самое важное - это попасть на Чемпионат Мира?
- После игры все расстроены и считают, что это трагедия, но посмотрим завтра. Важно подготовиться к отборочному циклу.
У нас есть две товарищеские встречи, где мы можем проверить кандидатов и все, больше ничего нет. Поэтому задача попасть на Чемпионат Мира, будем готовиться к отборочным встречам.
Напомним, что сборная Украины проиграла Бельгии 0:3 и осталась в Дивизионе В Лиги Наций.
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