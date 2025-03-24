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Не самая лучшая. Определилась корзина Украины в Лиге наций 2026/27

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но и не самая худшая

Не самая лучшая. Определилась корзина Украины в Лиге наций 2026/27

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина по итогам плей-офф Лиги наций с Бельгией осталась в Дивизионе В. Именно там "сине-желтые" проведут сезон 2026/27.

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Уже определилась корзина, из которой Украина будет проходить в жеребьевке при распределении команд на группы в Дивизионе В.

Эта корзина – вторая. Украина точно не сыграет на групповом этапе Лиги наций 2026/27 со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной и Австрией.

Также определились все потенциальные соперники сборной Украины в Лиге наций 2026/27.

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