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Не самая лучшая. Определилась корзина Украины в Лиге наций 2026/27
Но и не самая худшая
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украина по итогам плей-офф Лиги наций с Бельгией осталась в Дивизионе В. Именно там "сине-желтые" проведут сезон 2026/27.
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Уже определилась корзина, из которой Украина будет проходить в жеребьевке при распределении команд на группы в Дивизионе В.
Эта корзина – вторая. Украина точно не сыграет на групповом этапе Лиги наций 2026/27 со Швейцарией, Боснией и Герцеговиной и Австрией.
Также определились все потенциальные соперники сборной Украины в Лиге наций 2026/27.
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