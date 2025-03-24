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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Наш уровень? Потенциальные соперники сборной Украины в Лиге наций 2026/27

Национальная сборная Украины

Жеребиться будем со второй корзины

Наш уровень? Потенциальные соперники сборной Украины в Лиге наций 2026/27

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украина проиграла плей-офф Лиги наций за выход в Дивизион А. Следовательно, украинцы будут играть в следующем сезоне в Дивизионе В. Там во время жеребьевки групп "сине-желтая" команда будет во второй корзине.

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Уже определились потенциальные соперники сборной Украины. Это по четыре команды из первой, третьей и четвертой корзин.

  • Первая корзина: Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.
  • Третья корзина: Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.
  • Четвертая корзина: Швеция, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово.

Во время жеребьевки сборная Украины получит в соперники по одной сборной из каждой корзины. Дата жеребьевки определится позже.

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Опубликовал: UA-Футбол
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