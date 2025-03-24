Наш уровень? Потенциальные соперники сборной Украины в Лиге наций 2026/27

Украина проиграла плей-офф Лиги наций за выход в Дивизион А. Следовательно, украинцы будут играть в следующем сезоне в Дивизионе В. Там во время жеребьевки групп "сине-желтая" команда будет во второй корзине.

Уже определились потенциальные соперники сборной Украины. Это по четыре команды из первой, третьей и четвертой корзин.

Первая корзина : Шотландия, Венгрия, Польша, Израиль.

: Третья корзина : Словения, Грузия, Ирландия, Румыния.

: Четвертая корзина : Швеция, Северная Ирландия, Северная Македония, Косово.

Во время жеребьевки сборная Украины получит в соперники по одной сборной из каждой корзины. Дата жеребьевки определится позже.