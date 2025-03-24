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Ребров: Многие игроки были уставшими. Сборная Бельгии была совсем другой и не предоставила нам шансы на быстрые атаки

Национальная сборная Украины

Как и ожидалось, красные дьяволы изменили подход

Ребров: Многие игроки были уставшими. Сборная Бельгии была совсем другой и не предоставила нам шансы на быстрые атаки

Скриншот: канал Полісся на YouTube

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Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

"Очень много игроков были уставшие. К сожалению, Цыганков не смог выйти в основном составе, потому что он не мог играть 90 минут. Поэтому мы сделали такие замены. Первый тайм играли неплохо. Да, мы были в низком блоке, не выходили в атаку, но Бельгия ничего не создала. Сборная Бельгии была совсем другой. Она прессинговала, добавила в скорости, Доку, который сегодня вышел, сделал очень много в атаке”.

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"Мы были под давлением. Не было установки, что мы не должны играть вперед и атаковать. Напротив, мы говорили, что должны использовать опыт второго тайма, когда были действительно хорошие атаки и мы забили 3 мяча. Но сегодня Бельгия не предоставила нам шансы на такие быстрые атаки. Я говорил игрокам в раздевалке, что мы не можем обороняться 90 минут. Важно было выходить в атаку, но были под давлением и не было такой возможности”, – признал тренер.

"Сине-желтые" нанесли 6 ударов за всю игру.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
24.03.2025 в 00:46
ТО Є ТАК У бельгійців є ким підсилити склад, а наших "зірок" на першу гру тільки вистачило! Може потрібно було у перерві когось поміняти... Був час пояснити, як повинна перебудуватися команда! А так змінили на "більш свіжих", а ті не встигли "увійти в гру" і
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
24.03.2025 в 00:46
ТО Є ТАК У бельгійців є ким підсилити склад, а наших "зірок" на першу гру тільки вистачило! Може потрібно було у перерві когось поміняти... Був час пояснити, як повинна перебудуватися команда! А так змінили на "більш свіжих", а ті не встигли "увійти в гру" і
Ответить
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