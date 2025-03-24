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Ребров: Многие игроки были уставшими. Сборная Бельгии была совсем другой и не предоставила нам шансы на быстрые атаки
Как и ожидалось, красные дьяволы изменили подход
Скриншот: канал Полісся на YouTube
Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
"Очень много игроков были уставшие. К сожалению, Цыганков не смог выйти в основном составе, потому что он не мог играть 90 минут. Поэтому мы сделали такие замены. Первый тайм играли неплохо. Да, мы были в низком блоке, не выходили в атаку, но Бельгия ничего не создала. Сборная Бельгии была совсем другой. Она прессинговала, добавила в скорости, Доку, который сегодня вышел, сделал очень много в атаке”.
"Мы были под давлением. Не было установки, что мы не должны играть вперед и атаковать. Напротив, мы говорили, что должны использовать опыт второго тайма, когда были действительно хорошие атаки и мы забили 3 мяча. Но сегодня Бельгия не предоставила нам шансы на такие быстрые атаки. Я говорил игрокам в раздевалке, что мы не можем обороняться 90 минут. Важно было выходить в атаку, но были под давлением и не было такой возможности”, – признал тренер.
"Сине-желтые" нанесли 6 ударов за всю игру.
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