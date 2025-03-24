Ребров: Многие игроки были уставшими. Сборная Бельгии была совсем другой и не предоставила нам шансы на быстрые атаки

Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

"Очень много игроков были уставшие. К сожалению, Цыганков не смог выйти в основном составе, потому что он не мог играть 90 минут. Поэтому мы сделали такие замены. Первый тайм играли неплохо. Да, мы были в низком блоке, не выходили в атаку, но Бельгия ничего не создала. Сборная Бельгии была совсем другой. Она прессинговала, добавила в скорости, Доку, который сегодня вышел, сделал очень много в атаке”.

"Мы были под давлением. Не было установки, что мы не должны играть вперед и атаковать. Напротив, мы говорили, что должны использовать опыт второго тайма, когда были действительно хорошие атаки и мы забили 3 мяча. Но сегодня Бельгия не предоставила нам шансы на такие быстрые атаки. Я говорил игрокам в раздевалке, что мы не можем обороняться 90 минут. Важно было выходить в атаку, но были под давлением и не было такой возможности”, – признал тренер.