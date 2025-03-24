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Ребров: Для меня Лига наций – это более товарищеский турнир. Наша цель – попасть на ЧМ

Национальная сборная Украины

Теперь все мысли о квалификации

Ребров: Для меня Лига наций – это более товарищеский турнир. Наша цель – попасть на ЧМ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Сергей Ребров на пресс-конференции ответил на вопросы о травме Виталия Миколенко и отношении к ЛНУ.

"К сожалению, у Миколенко повреждение. Сделаем МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия – если он не продолжил игру, то повреждение было серьезное.

Любая игра нашей сборной для наших болельщиков и бойцов. Игроки не думали о группе А или В. Они выходили и старались играть на максимуме. Для меня это более товарищеский турнир. Но так проигрывать – я согласен, все расстроены. Посмотрим дальше. Мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложен для нас. Наша цель – попасть на чемпионат мира. Надо работать и готовиться к отбору", – заявил главный тренер.

Читайте такжеРебров – о матчах с Бельгией: Да, эти игры важны для наших людей. Но это не игра за выход на ЧМ

В июне "сине-желтые" сыграют спарринги с Канадой и Новой Зеландией.

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Football
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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fanatSD (донецк)
24.03.2025 в 00:43
ничего сборной Украины не светит.ЧМ пройдёт без нас
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
24.03.2025 в 00:43
ничего сборной Украины не светит.ЧМ пройдёт без нас
Ответить
0
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