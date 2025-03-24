Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров: Для меня Лига наций – это более товарищеский турнир. Наша цель – попасть на ЧМ
Теперь все мысли о квалификации
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Сергей Ребров на пресс-конференции ответил на вопросы о травме Виталия Миколенко и отношении к ЛНУ.
"К сожалению, у Миколенко повреждение. Сделаем МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия – если он не продолжил игру, то повреждение было серьезное.
Любая игра нашей сборной для наших болельщиков и бойцов. Игроки не думали о группе А или В. Они выходили и старались играть на максимуме. Для меня это более товарищеский турнир. Но так проигрывать – я согласен, все расстроены. Посмотрим дальше. Мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложен для нас. Наша цель – попасть на чемпионат мира. Надо работать и готовиться к отбору", – заявил главный тренер.
В июне "сине-желтые" сыграют спарринги с Канадой и Новой Зеландией.
Популярное сейчас
- Бельгия – Украина. АУДИО онлайн трансляция ответного матча финала плей-офф Лиги наций
- Пять защитников и без Довбика и Яремчука. Стартовые составы на матч Бельгия - Украина
- Худобяк - о жизни на Кипре: Встаю везти детей в школу и вижу: сорван флаг у меня с машины
- В первом матче - неожиданность. Определяется возможный соперник Украины в группе к отбору Чемпионата Мира 2026
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
Комментарии 1