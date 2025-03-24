Ребров: Для меня Лига наций – это более товарищеский турнир. Наша цель – попасть на ЧМ

Сергей Ребров на пресс-конференции ответил на вопросы о травме Виталия Миколенко и отношении к ЛНУ.

"К сожалению, у Миколенко повреждение. Сделаем МРТ, посмотрим. Я знаю Виталия – если он не продолжил игру, то повреждение было серьезное.

Любая игра нашей сборной для наших болельщиков и бойцов. Игроки не думали о группе А или В. Они выходили и старались играть на максимуме. Для меня это более товарищеский турнир. Но так проигрывать – я согласен, все расстроены. Посмотрим дальше. Мы рассчитывали подготовиться к отборочному циклу, который будет очень сложен для нас. Наша цель – попасть на чемпионат мира. Надо работать и готовиться к отбору", – заявил главный тренер.