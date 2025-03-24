"Украинцы буквально ничего не делали". Бельгия – Украина. Обзор послематчевой бельгийской прессы

После того, как команда Сергея Реброва в Мурсии заставила всех украинских болельщиков кричать от восторга, она полностью провалила ответный матч в Генке, полностью разбазарив преимущество, которое было добыто ранее. Это именно тот матч, после которого сложно выделить хоть какой-то позитив в игре любимой сборной. Это именно тот матч, после которого мы с нашими бельгийскими коллегами-журналистами буквально меняемся местами.

Несколько дней назад вся Бельгия кричала о позорном дебюте Руди Гарсии, а сегодня местная пресса уже празднует красивый камбэк своей команды, которая теперь остается в дивизионе А. Ну а мы... а что мы? Мы лишь констатируем факт поражения украинской сборной и разберемся, что об этой игре думают представители бельгийской прессы. Поехали.

"Дьявольская ремонтада! Ромелу Лукаку благодаря дублю оставляет Бельгию в дивизионе А", — с таким заголовком вышло издание Nieuwsblad. По сравнению с материалом после первого матча, здесь уже сразу отмечают, что Руди Гарсия все же есть с чем работать и у этой команды есть потенциал. Интересно, как все может измениться в пределах трех дней. А еще интересно то, что они называют Лукаку как единоличного победителя этого матча. Не Бельгия, по словам местных журналистов, победила Украину, а именно Лукаку.

"Спортивный автомобиль вместо ленивого внедорожника. Вот такая разница была между первым матчем между этими сборными в Мурсии и Генку. Мы увидели совсем другие скорости и интенсивность от сборной Бельгии, эта команда расцвела. На этот раз было видно желание, было видно идею, было видно все", — говорится в материале.

Отдельно здесь выделяют водителя этого спорткара — Кевина Де Брюйне. Выступление полузащитника "Манчестер Сити" они оценили как невероятное и отметили, что Пепу Гвардиоле, который перестал доверять Кевину постоянное место в старте, стоит задуматься.

"75% владения мячом говорит все, что нужно знать об этой игре. Это именно тот случай, когда количество превратилось в качество, хотя и не сразу. Открывать счет бельгийцы могли еще в первом тайме, особенно острый момент был после углового, когда мяч попал в штангу. Но все перенесли на второй тайм. И даже там Лукаку не использовал убийственный момент, но все это прощается после того, что было дальше", — отмечают авторы материала. "Кажется, что на поле была лишь одна команда, а единственный футболист в составе сборной Украины, которого можно отметить с положительной стороны - это Лунин. Недаром у него контракт с мадридским Реалом".

Издание Het Laatste Nieuws вышло с заголовком: "Благодаря Лукаку: Красные дьяволы остаются в высшем дивизионе Лиги Наций после камбэка против Украины". Двадцать великолепных минут и три гола, которые решили судьбу противостояния, вот об этом пишут в издании. Конечно, они также очень позитивно настроены после победы и отмечают, что Руди Гарсия, вероятно, посеял то, что в итоге может принести Бельгии долгосрочный успех.

Относительно игры сборной Украины здесь написали следующее: "Говорить об Украине много не будем. Потому что в этом нет необходимости. Это была просто желтая стена, которая вообще ничего не делала, просто сидела в обороне. И да, пройти эту стену было не так просто, но это просто удержание результата без попыток как-то ответить на атаки Бельгии".

В дальнейшем они больше сконцентрированы на игре собственной сборной: "Лукаку показал нам свою лучшую версию. Даже тот промах на старте второго тайма хочется забыть и не вспоминать, ведь дальше именно его голы решили все. Мастерское выступление от всей команды против команды, которая решила, что сила - в обороне. Вот только атака красных дьяволов оказалась сильнее этой стены".

"Красные дьяволы переступают через Украину и остаются в дивизионе А", — это уже заголовок издания RTBF. Особо новых тезисов по поводу сборной Бельгии здесь нет. Интересно, как же все в первую очередь выделяют Ромелу Лукаку. Хотя он стал автором дубля, кого еще выделять?

Кстати, журналист этого издания увидел в игре Украины немного больше, чем просто отсиживание в обороне: "Да, украинцы оборонялись очень низко, однако периодически все же выбегали в свои быстрые атаки, одна из которых завершилась ударом от Зинченко". Но, кроме того удара от Александра, вспомнить больше нечего. В дальнейшем в материале идет описание того, как именно Бельгия забивала голы, но никого из украинской сборной здесь выделить не захотели. Да и нам также трудно после такого матча кого-то выделить, если честно.

"Бельгия снова стала командой после классной победы над Украиной", — заголовок издания De Standaard. Именно в этом издании разгонялась едва ли не самая большая измена после поражения несколько дней назад в Мурсии. И именно они достаточно громко поздравляют команду Руди Гарсии с победой. Но хвалить бельгийцев действительно есть за что.

"Де Брюйне был не против оказаться в дивизионе В, но случилось все немного иначе. И, если честно, мы этому очень рады. Потому что Бельгию всегда хочется видеть только в элитных дивизионах, где их прочность могут испытать по максимуму", — говорится в статье.

В попытках найти хотя бы намек на то, что думают местные журналисты об игре сборной Украины, мы разве что можем выделить вот этот абзац: "Фантастические бельгийцы противостояли сопернику, который вышел не играть в футбол, а просто сохранять добытое преимущество. Частично нам повезло, что у Украины не было достаточно скорости (а, возможно, и желания) лететь в контратаки, ведь зоны, которые периодически открывала команда Гарсии, позволяли это делать. Над этим нужно будет работать в будущем, потому что более мастеровитый соперник не простит подобных ошибок".

Вот такой итог нашего классического обзора зарубежной прессы после матчей украинских коллективов в Европе. Очередной матч, который оставляет после себя немало горьких эмоций, но и опустошения также нет, поскольку это точно не та игра, в которой все стояло на кону. Не произошло ничего страшного. Можем двигаться дальше, а дальше все будут куда более ответственные матчи.